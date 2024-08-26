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"Отрезаны от поставок". Санкции против России губят американские компании

"Отрезаны от поставок". Санкции против России губят американские компании - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Отрезаны от поставок". Санкции против России губят американские компании

Запрет на импорт российской продукции уже привел к банкротству ряда крупных американских компаний, сказано в материале агентства Bloomberg. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T16:17+0300

2024-08-26T16:17+0300

2024-08-26T16:17+0300

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Запрет на импорт российской продукции уже привел к банкротству ряда крупных американских компаний, сказано в материале агентства Bloomberg.По данным издания, компания Whittier Seafood, занимающаяся рыбным промыслом на Аляске, подала заявление о банкротстве в суд после того, как поставщик краба был взят под контроль российским правительством."Большая часть общемирового улова королевского и глубоководного краба исторически добывалась в российских водах, и после начала специальной военной операции филиал Whittier Seafood – компания Marine Fishing International (MFI) – оказался отрезан от поставок", - сказано в статье.Отмечается, что ограничение поставок привело к падению стоимости имеющихся у компании запасов и снижению спроса на ее продукцию из-за указания России в качестве страны происхождения.Тем не менее, в следующем году индустрия морепродуктов на Аляске может ожидать подъем благодаря росту цен на лосось, что может принести и компании Whittier прибыль уже в 2025 году.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240823/ekonomika-851082262.html

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