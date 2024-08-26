Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу на фоне "голубиных" сигналов от руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 78,6 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем публикацию предварительных цифр по инфляции в Еврозоне и Германии и ВВП США за второй квартал, а также данных по индексу потребительского доверия и расходов на личное потребление в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 2,2%, отступив до 2 667 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате, наш рынок попытается перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь предыдущей недели. В случае начала подъема, на текущий момент можно будет говорить лишь о коррекции на российском рынке, а не о начале восходящего тренда. Сигналом к росту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего чуть ниже 2 900 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу котировки китайского юаня практически не изменились, в результате чего он удержал позиции в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в китайской валют на фоне роста предложения со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на эту неделю. В результате, пара юань/рубль в ходе сессии будет находиться под давлением и может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11,5 – 12 рублей.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу на фоне "голубиных" сигналов от руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 78,6 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем публикацию предварительных цифр по инфляции в Еврозоне и Германии и ВВП США за второй квартал, а также данных по индексу потребительского доверия и расходов на личное потребление в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 2,2%, отступив до 2 667 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате, наш рынок попытается перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь предыдущей недели. В случае начала подъема, на текущий момент можно будет говорить лишь о коррекции на российском рынке, а не о начале восходящего тренда. Сигналом к росту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего чуть ниже 2 900 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу котировки китайского юаня практически не изменились, в результате чего он удержал позиции в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в китайской валют на фоне роста предложения со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на эту неделю. В результате, пара юань/рубль в ходе сессии будет находиться под давлением и может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11,5 – 12 рублей.
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