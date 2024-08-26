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Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению
Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению - 26.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению
Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:38+0300
2024-08-26T09:38+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
нефтяные фьючерсы
курсы валют
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу на фоне "голубиных" сигналов от руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 78,6 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем публикацию предварительных цифр по инфляции в Еврозоне и Германии и ВВП США за второй квартал, а также данных по индексу потребительского доверия и расходов на личное потребление в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 2,2%, отступив до 2 667 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате, наш рынок попытается перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь предыдущей недели. В случае начала подъема, на текущий момент можно будет говорить лишь о коррекции на российском рынке, а не о начале восходящего тренда. Сигналом к росту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего чуть ниже 2 900 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу котировки китайского юаня практически не изменились, в результате чего он удержал позиции в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в китайской валют на фоне роста предложения со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на эту неделю. В результате, пара юань/рубль в ходе сессии будет находиться под давлением и может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11,5 – 12 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, нефтяные фьючерсы, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, нефтяные фьючерсы, Курсы валют
09:38 26.08.2024
 

Индекс Мосбиржи попытается перейти к восстановлению

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу на фоне "голубиных" сигналов от руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 78,6 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем публикацию предварительных цифр по инфляции в Еврозоне и Германии и ВВП США за второй квартал, а также данных по индексу потребительского доверия и расходов на личное потребление в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 2,2%, отступив до 2 667 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате, наш рынок попытается перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь предыдущей недели. В случае начала подъема, на текущий момент можно будет говорить лишь о коррекции на российском рынке, а не о начале восходящего тренда. Сигналом к росту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего чуть ниже 2 900 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу котировки китайского юаня практически не изменились, в результате чего он удержал позиции в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в китайской валют на фоне роста предложения со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на эту неделю. В результате, пара юань/рубль в ходе сессии будет находиться под давлением и может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11,5 – 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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