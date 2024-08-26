МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум. В моменте дневное падение достигало 3%, бенчмарк протестировал 2650 п., и с майского пика за 3 месяца коррекция достигала уже 25%. Пятничная сессия закрыта на 2690 п.. — пока лишь небольшой выкуп после тотального обвала. Однако индекс уже отработал техническую область поддержки, поэтому отскок значится наиболее вероятным вариантом. Ориентир вплоть до 2800 п.: от текущих это не низко и может быть достаточно быстро.Сильнее рынка — РУСАЛ (+5%). Акции резко восстанавливаются после падения на минимумы года под 31 руб. На вечерке уже дороже 33 руб. Техническая перепроданность намекала на такой исход, но фундаментального потенциала там не видно. Где-то здесь отскок может и забуксовать.Слабее рынка — Мечел (-6%). Акции вновь рухнули на годовое дно. Безостановочное падение привело к провалу с начала 2024 г. на 65%. В моменте цена прокалывала 103,5 руб., а на закрытии было 114 руб. Отскок на фоне экстремальной перепроданности и очень высокой волатильности инструмента может быть продолжен. Сопротивление под 130 руб.А рубль против юаня ожидаемо укрепился до максимумов с конца июля. В моменте было 11,66. Оценки на сохранение летнего валютного боковика полностью оправдались. То, что доллар и евро значительно выше июльских отметок — заслуга дефицита инвалют на внебирже на фоне санкций. Но и это временно, то есть ждем инвалюты ниже текущих.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум. В моменте дневное падение достигало 3%, бенчмарк протестировал 2650 п., и с майского пика за 3 месяца коррекция достигала уже 25%. Пятничная сессия закрыта на 2690 п.. — пока лишь небольшой выкуп после тотального обвала. Однако индекс уже отработал техническую область поддержки, поэтому отскок значится наиболее вероятным вариантом. Ориентир вплоть до 2800 п.: от текущих это не низко и может быть достаточно быстро.
Сильнее рынка — РУСАЛ (+5%). Акции резко восстанавливаются после падения на минимумы года под 31 руб. На вечерке уже дороже 33 руб. Техническая перепроданность намекала на такой исход, но фундаментального потенциала там не видно. Где-то здесь отскок может и забуксовать.
Слабее рынка — Мечел (-6%). Акции вновь рухнули на годовое дно. Безостановочное падение привело к провалу с начала 2024 г. на 65%. В моменте цена прокалывала 103,5 руб., а на закрытии было 114 руб. Отскок на фоне экстремальной перепроданности и очень высокой волатильности инструмента может быть продолжен. Сопротивление под 130 руб.
А рубль против юаня ожидаемо укрепился до максимумов с конца июля. В моменте было 11,66. Оценки на сохранение летнего валютного боковика полностью оправдались. То, что доллар и евро значительно выше июльских отметок — заслуга дефицита инвалют на внебирже на фоне санкций. Но и это временно, то есть ждем инвалюты ниже текущих.
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