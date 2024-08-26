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Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум
Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум - 26.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум
Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум. В моменте дневное падение достигало 3%, бенчмарк протестировал 2650 п., и с майского пика за 3 месяца коррекция | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:45+0300
2024-08-26T09:45+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
мечел
курсы валют
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум. В моменте дневное падение достигало 3%, бенчмарк протестировал 2650 п., и с майского пика за 3 месяца коррекция достигала уже 25%. Пятничная сессия закрыта на 2690 п.. — пока лишь небольшой выкуп после тотального обвала. Однако индекс уже отработал техническую область поддержки, поэтому отскок значится наиболее вероятным вариантом. Ориентир вплоть до 2800 п.: от текущих это не низко и может быть достаточно быстро.Сильнее рынка — РУСАЛ (+5%). Акции резко восстанавливаются после падения на минимумы года под 31 руб. На вечерке уже дороже 33 руб. Техническая перепроданность намекала на такой исход, но фундаментального потенциала там не видно. Где-то здесь отскок может и забуксовать.Слабее рынка — Мечел (-6%). Акции вновь рухнули на годовое дно. Безостановочное падение привело к провалу с начала 2024 г. на 65%. В моменте цена прокалывала 103,5 руб., а на закрытии было 114 руб. Отскок на фоне экстремальной перепроданности и очень высокой волатильности инструмента может быть продолжен. Сопротивление под 130 руб.А рубль против юаня ожидаемо укрепился до максимумов с конца июля. В моменте было 11,66. Оценки на сохранение летнего валютного боковика полностью оправдались. То, что доллар и евро значительно выше июльских отметок — заслуга дефицита инвалют на внебирже на фоне санкций. Но и это временно, то есть ждем инвалюты ниже текущих.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, мечел, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, МЕЧЕЛ, Курсы валют
09:45 26.08.2024
 

Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал годовой минимум. В моменте дневное падение достигало 3%, бенчмарк протестировал 2650 п., и с майского пика за 3 месяца коррекция достигала уже 25%. Пятничная сессия закрыта на 2690 п.. — пока лишь небольшой выкуп после тотального обвала. Однако индекс уже отработал техническую область поддержки, поэтому отскок значится наиболее вероятным вариантом. Ориентир вплоть до 2800 п.: от текущих это не низко и может быть достаточно быстро.
Сильнее рынка — РУСАЛ (+5%). Акции резко восстанавливаются после падения на минимумы года под 31 руб. На вечерке уже дороже 33 руб. Техническая перепроданность намекала на такой исход, но фундаментального потенциала там не видно. Где-то здесь отскок может и забуксовать.
Слабее рынка — Мечел (-6%). Акции вновь рухнули на годовое дно. Безостановочное падение привело к провалу с начала 2024 г. на 65%. В моменте цена прокалывала 103,5 руб., а на закрытии было 114 руб. Отскок на фоне экстремальной перепроданности и очень высокой волатильности инструмента может быть продолжен. Сопротивление под 130 руб.
А рубль против юаня ожидаемо укрепился до максимумов с конца июля. В моменте было 11,66. Оценки на сохранение летнего валютного боковика полностью оправдались. То, что доллар и евро значительно выше июльских отметок — заслуга дефицита инвалют на внебирже на фоне санкций. Но и это временно, то есть ждем инвалюты ниже текущих.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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