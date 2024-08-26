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"Атака на свободу слова и прессы": в ФРГ осудили арест Дурова

"Атака на свободу слова и прессы": в ФРГ осудили арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Атака на свободу слова и прессы": в ФРГ осудили арест Дурова

Задержание Павла Дурова во Франции является атакой на свободу слова и свободу прессы, считает депутат немецкого парламента от новой левой партии "Союз Сары... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:52+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Задержание Павла Дурова во Франции является атакой на свободу слова и свободу прессы, считает депутат немецкого парламента от новой левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Она также призвала освободить основателя Telegram."Задержание Павла Дурова (основателя интернет-платформы Telegram) во Франции, произошедшее, очевидно, из-за его отказа предоставить данные пользователей западным спецслужбам", - раскрыла Дагделен причину задержания Дурова в соцсети Х. Она также присоединилась к хэштегу "Свободу Павлу Дурову". 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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павел дуров, telegram, фрг, франция