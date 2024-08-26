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В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции

В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции

Задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова было осуществлено по законам Франции, заявили в Еврокомиссии агентству РИА Новости. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:23+0300

2024-08-26T17:23+0300

2024-08-26T17:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова было осуществлено по законам Франции, заявили в Еврокомиссии агентству РИА Новости."Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA (Закона о цифровых услугах - прим.). DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", - подчеркнул источник. В Европейском союзе также объявили, что руководство следит за ситуацией и готово оказать помощь французским властям в случае необходимости.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение МИД Франции не комментировать задержание Павла Дурова со ссылкой на "уважение независимости судебной системы Франции" противоречит действиям государства в отношении ООН и других иностранных судов.

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павел дуров, telegram, арест, франция, россия, ес, ек