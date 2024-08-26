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Эксперт раскрыл настоящие причины ареста Дурова

Эксперт раскрыл настоящие причины ареста Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл настоящие причины ареста Дурова

Арест создателя Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой борьбы в области технологий между Западом и Россией, считает алжирский эксперт по | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:40+0300

2024-08-26T17:40+0300

2024-08-26T17:40+0300

павел дуров

арест

франция

запад

россия

цензура

конфиденциальность

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АЛЖИР, 26 авг – ПРАЙМ. Арест создателя Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой борьбы в области технологий между Западом и Россией, считает алжирский эксперт по цифровым технологиям и системам Насим Лучани. "Конфликт России с Западом в области технологий выходит за рамки самого Telegram и охватывает, среди прочего, контроль над Интернетом, кибершпионаж и свободу выражения на цифровых платформах", - подчеркнул эксперт. Он также уточнил, что заключение Павла Дурова под стражу является усилением прессинга Запада на социальные сети. Тем самым, подчеркнул Лучани, они стремятся установить контроль над контентом и усилить цензуру."Telegram известен своей защитой персональных данных пользователей и отказом сотрудничать с правительствами для передачи им этих данных, что стало серьезной проблемой для властей многих западных стран…", - заключил эксперт. Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240826/arest-851133142.html

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павел дуров, арест, франция, запад, россия, цензура, конфиденциальность