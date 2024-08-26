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Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров - 26.08.2024, ПРАЙМ
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров
Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере, заявили в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:52+0300
2024-08-26T17:52+0300
павел дуров
франция
финансовые преступления
мессенджер telegram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере, заявили в правоохранительных органах Франции. Об этом рассказало издание Reuter. В агентстве также подчеркнули, что глава мессенджера все еще находится под стражей. По словам источников, Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
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павел дуров, франция, финансовые преступления, мессенджер telegram
Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, финансовые преступления, мессенджер Telegram
17:52 26.08.2024
 
Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров

Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в Telegram

© instagram#Павел Дуров
#Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере, заявили в правоохранительных органах Франции. Об этом рассказало издание Reuter.
В агентстве также подчеркнули, что глава мессенджера все еще находится под стражей. По словам источников, Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
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17:27
 
Павел ДуровФРАНЦИЯфинансовые преступлениямессенджер Telegram
 
 
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