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Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров

Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров - 26.08.2024, ПРАЙМ

Полиция сообщила, в чем обвиняется Павел Дуров

Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере, заявили в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:52+0300

2024-08-26T17:52+0300

2024-08-26T17:52+0300

павел дуров

франция

финансовые преступления

мессенджер telegram

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере, заявили в правоохранительных органах Франции. Об этом рассказало издание Reuter. В агентстве также подчеркнули, что глава мессенджера все еще находится под стражей. По словам источников, Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.

https://1prime.ru/20240826/durov-851133412.html

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павел дуров, франция, финансовые преступления, мессенджер telegram