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Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов

Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов - 26.08.2024, ПРАЙМ

Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов

Российские авиакомпании за январь-июль продали более 3,7 миллиона билетов по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщила Росавиация. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:47+0300

2024-08-26T10:47+0300

2024-08-26T10:47+0300

россия

авиакомпании

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль продали более 3,7 миллиона билетов по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщила Росавиация. "Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июле 371,7 тысячи билетов и перевезли 430,5 тысячи пассажиров. За семь месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,7 миллиона билетов и перевезли 2,6 миллиона человек", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Больше всего проданных билетов и перевезенных пассажиров в июле - 168,7 тысячи и 290,5 тысячи соответственно - пришлось на программу субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград. Далее следует программа субсидирования перевозок, которая охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июль перевезено 93,5 тысячи пассажиров, продано 157,3 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа в июле продано 45,7 тысячи билетов и перевезено 46,5 тысячи пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиакомпании