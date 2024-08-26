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Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов
Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов
Российские авиакомпании за январь-июль продали более 3,7 миллиона билетов по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщила Росавиация. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:47+0300
2024-08-26T10:47+0300
россия
авиакомпании
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль продали более 3,7 миллиона билетов по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщила Росавиация. "Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июле 371,7 тысячи билетов и перевезли 430,5 тысячи пассажиров. За семь месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,7 миллиона билетов и перевезли 2,6 миллиона человек", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Больше всего проданных билетов и перевезенных пассажиров в июле - 168,7 тысячи и 290,5 тысячи соответственно - пришлось на программу субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград. Далее следует программа субсидирования перевозок, которая охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июль перевезено 93,5 тысячи пассажиров, продано 157,3 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа в июле продано 45,7 тысячи билетов и перевезено 46,5 тысячи пассажиров.
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россия, авиакомпании
РОССИЯ, авиакомпании
10:47 26.08.2024
 
Росавиация оценила объем проданных субсидируемых билетов

Росавиация: авиакомпании России продали более 3,7 млн субсидируемых билетов

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль продали более 3,7 миллиона билетов по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщила Росавиация.
"Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июле 371,7 тысячи билетов и перевезли 430,5 тысячи пассажиров. За семь месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,7 миллиона билетов и перевезли 2,6 миллиона человек", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.
Больше всего проданных билетов и перевезенных пассажиров в июле - 168,7 тысячи и 290,5 тысячи соответственно - пришлось на программу субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград. Далее следует программа субсидирования перевозок, которая охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июль перевезено 93,5 тысячи пассажиров, продано 157,3 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа в июле продано 45,7 тысячи билетов и перевезено 46,5 тысячи пассажиров.
 
РОССИЯавиакомпании
 
 
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