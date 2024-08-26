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В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada
В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada
На российском авторынке появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня". | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:14+0300
2024-08-26T15:14+0300
2024-08-26T15:14+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Согласно изданию, Hyundai Bayon в комплектации Style по цене 2,25 миллиона рублей предлагается в Казани. Эта комплектация включает различные функции, такие как климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал и другие.я зеркал и другие. В других регионах России цены на эту модель также различаются. В Саратовской области и Данкове стоимость составляет около 2,37 миллиона рублей, в Тюмени - 2,57 миллиона рублей, а в Екатеринбурге самый дорогой экземпляр оценивается в 2,75 миллиона рублей.Издание выяснило, что стоимость спортивного универсала LADA Vesta SW Sportline в комплектациях 2024 года выпуска варьируется от 2 362 900 до 2 392 900 рублей.
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россия, авто, hyundai
В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada
"Автоновости дня": в РФ привезли новые Hyundai Bayon по цене от 2,25 млн рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
На российском авторынке появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 миллиона рублей, сообщает
портал "Автоновости дня".
Согласно изданию, Hyundai Bayon в комплектации Style по цене 2,25 миллиона рублей предлагается в Казани. Эта комплектация включает различные функции, такие как климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал и другие.
я зеркал и другие. В других регионах России цены на эту модель также различаются. В Саратовской области и Данкове стоимость составляет около 2,37 миллиона рублей, в Тюмени - 2,57 миллиона рублей, а в Екатеринбурге самый дорогой экземпляр оценивается в 2,75 миллиона рублей.
Издание выяснило, что стоимость спортивного универсала LADA Vesta SW Sportline в комплектациях 2024 года выпуска варьируется от 2 362 900 до 2 392 900 рублей.
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