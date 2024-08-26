https://1prime.ru/20240826/avto-851128676.html

В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada

В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada

На российском авторынке появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня". | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:14+0300

2024-08-26T15:14+0300

2024-08-26T15:14+0300

россия

авто

hyundai

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке появились новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,25 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Согласно изданию, Hyundai Bayon в комплектации Style по цене 2,25 миллиона рублей предлагается в Казани. Эта комплектация включает различные функции, такие как климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал и другие.я зеркал и другие. В других регионах России цены на эту модель также различаются. В Саратовской области и Данкове стоимость составляет около 2,37 миллиона рублей, в Тюмени - 2,57 миллиона рублей, а в Екатеринбурге самый дорогой экземпляр оценивается в 2,75 миллиона рублей.Издание выяснило, что стоимость спортивного универсала LADA Vesta SW Sportline в комплектациях 2024 года выпуска варьируется от 2 362 900 до 2 392 900 рублей.

https://1prime.ru/20240826/utilsbor-851125848.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, hyundai