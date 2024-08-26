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Названы роскошные люксовые кроссоверы по цене нового "китайца" - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Названы роскошные люксовые кроссоверы по цене нового "китайца"
Названы роскошные люксовые кроссоверы по цене нового "китайца" - 26.08.2024, ПРАЙМ
Названы роскошные люксовые кроссоверы по цене нового "китайца"
Перед любым россиянином, желающим приобрести в 2024 году автомобиль, встает выбор между новым "китайцем" прямиком из салона и мировой классикой со вторичного... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:26+0300
2024-08-26T11:30+0300
авторынок рф
jaguar land rover
люксовые автомобили
китайский автопром
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Перед любым россиянином, желающим приобрести в 2024 году автомобиль, встает выбор между новым "китайцем" прямиком из салона и мировой классикой со вторичного рынка. Ценовой диапазон, при этом, у новинок со скудным оснащением и неликвидных люксовых автомобилей установлен одинаковый, сообщает издание Autonews.ru.Так, одной из стоящих моделей эксперт выделил британский кроссовер Jaguar F-Pace, стоимость которого варьируется в диапазоне от 2,4 до 7 млн рублей. Автомобиль отличается богатым оснащением: 2-литровые бензиновый и дизельный двигатели с восьмиступенчатой АКП, премиальный салон, обширный функционал и проверенное "поведение" на дорогах.В этом же списке оказался и американский кроссовер Jeep Cherokee, стоимость V поколения 2017–2019 годов выпуска составит от 2,5 млн до 3,2 млн рублей. Он представлен на рынке в комплектации с 2,4-литровым бензиновым мотором Tigershark мощностью 177 л.с. и 3,2-литровым V6 Pentastar на 272 л.с. с 9-диапазонной АКП ZF.Еще двумя претендентами на покупку стали, по мнению экспертов, Cadillac XT6 и Maserati Levante. Первый - американский семейный кроссовер - остается достаточно редкой моделью на российских дорогах. В продаже можно найти исключительно топовые версии с премиальной комплектацией. Ценник соответствующий - от 4,5 млн рублей, новые модели - от 8 млн рублей. Он оборудован 2-литровым турбированным двигателем мощностью 200 или 237 л.с.Maserati Levante создан на платформе Mercedes-Benz E-Class W211, это отразилось на функционале и свойствах. Его на "вторичке" можно приобрести за 4-6 млн рублей. При этом, кроссовер сочетает в себе изысканный салон с богатой комплектацией и мощный 3-литровый дизельный мотор мощностью 275 л.с. с восьмиступенчатым "автоматом".
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авторынок рф, jaguar land rover, люксовые автомобили, китайский автопром
авторынок РФ, Jaguar Land Rover, люксовые автомобили, китайский автопром
11:26 26.08.2024 (обновлено: 11:30 26.08.2024)
 
Названы роскошные люксовые кроссоверы по цене нового "китайца"

Autonews.ru: люксовые кроссоверы, которые можно купить по цене нового "китайца"

© flickr.com / Arvind GovindarajCadillac ATS
Cadillac ATS - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© flickr.com / Arvind Govindaraj
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Перед любым россиянином, желающим приобрести в 2024 году автомобиль, встает выбор между новым "китайцем" прямиком из салона и мировой классикой со вторичного рынка. Ценовой диапазон, при этом, у новинок со скудным оснащением и неликвидных люксовых автомобилей установлен одинаковый, сообщает издание Autonews.ru.
Так, одной из стоящих моделей эксперт выделил британский кроссовер Jaguar F-Pace, стоимость которого варьируется в диапазоне от 2,4 до 7 млн рублей. Автомобиль отличается богатым оснащением: 2-литровые бензиновый и дизельный двигатели с восьмиступенчатой АКП, премиальный салон, обширный функционал и проверенное "поведение" на дорогах.
В этом же списке оказался и американский кроссовер Jeep Cherokee, стоимость V поколения 2017–2019 годов выпуска составит от 2,5 млн до 3,2 млн рублей. Он представлен на рынке в комплектации с 2,4-литровым бензиновым мотором Tigershark мощностью 177 л.с. и 3,2-литровым V6 Pentastar на 272 л.с. с 9-диапазонной АКП ZF.
Еще двумя претендентами на покупку стали, по мнению экспертов, Cadillac XT6 и Maserati Levante. Первый - американский семейный кроссовер - остается достаточно редкой моделью на российских дорогах. В продаже можно найти исключительно топовые версии с премиальной комплектацией. Ценник соответствующий - от 4,5 млн рублей, новые модели - от 8 млн рублей. Он оборудован 2-литровым турбированным двигателем мощностью 200 или 237 л.с.
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10:28
Maserati Levante создан на платформе Mercedes-Benz E-Class W211, это отразилось на функционале и свойствах. Его на "вторичке" можно приобрести за 4-6 млн рублей. При этом, кроссовер сочетает в себе изысканный салон с богатой комплектацией и мощный 3-литровый дизельный мотор мощностью 275 л.с. с восьмиступенчатым "автоматом".
 
авторынок РФJaguar Land Roverлюксовые автомобиликитайский автопром
 
 
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