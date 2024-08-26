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Автолюбителям дали советы по подготовке машины к продаже
Автолюбителям дали советы по подготовке машины к продаже - 26.08.2024, ПРАЙМ
Автолюбителям дали советы по подготовке машины к продаже
Посторонние запахи всегда снижают стоимость автомобиля при продаже. Автомобилистам перечислили, на что стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:09+0300
2024-08-26T15:09+0300
2024-08-26T15:09+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Посторонние запахи всегда снижают стоимость автомобиля при продаже. Автомобилистам перечислили, на что стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к встрече с покупателем, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Состояние автосалона имеет большое значение при оценке автомобиля, поэтому эксперт не рекомендует пренебрегать уборкой. Говоря о внешнем виде автомобиля, собеседник телеканала советует документально фиксировать все ремонтные работы.Он пояснил, что если хотите привести машину в порядок, все действия нужно отразить в документах, которые потом можно показать покупателю. Чем подробнее история авто, тем он ценнее.Также эксперт не советует разрешать потенциальному покупателю садиться за руль автомобиля.Чтобы правильно определить цену на автомобиль, можно проанализировать похожие объявления на интернет-площадках. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, предварительные расчёты помогут понять, окупится ли дополнительный ремонт и увеличит ли он стоимость автомобиля на рынке.
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россия, авторынок
Автолюбителям дали советы по подготовке машины к продаже
Автоэксперт Хайцеэр: запах табака всегда снижает цену машины при продаже
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.
Посторонние запахи всегда снижают стоимость автомобиля при продаже. Автомобилистам перечислили, на что стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к встрече с покупателем, рассказал "Москве 24"
вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Состояние автосалона имеет большое значение при оценке автомобиля, поэтому эксперт не рекомендует пренебрегать уборкой. Говоря о внешнем виде автомобиля, собеседник телеканала советует документально фиксировать все ремонтные работы.
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Он пояснил, что если хотите привести машину в порядок, все действия нужно отразить в документах, которые потом можно показать покупателю. Чем подробнее история авто, тем он ценнее.
Также эксперт не советует разрешать потенциальному покупателю садиться за руль автомобиля.
Чтобы правильно определить цену на автомобиль, можно проанализировать похожие объявления на интернет-площадках. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, предварительные расчёты помогут понять, окупится ли дополнительный ремонт и увеличит ли он стоимость автомобиля на рынке.