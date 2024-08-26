https://1prime.ru/20240826/bank-rossii-851135814.html

ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг

ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг - 26.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг

Банк России вместе с законодателями работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг, в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T18:58+0300

2024-08-26T18:58+0300

2024-08-26T18:58+0300

банк россии

россия

банк россии

мисселинг

штраф

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России вместе с законодателями работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг, в случае с мисселингом они коснутся игнорирующих предписания ЦБ нарушителей, сообщила РИА Новости пресс-служба регулятора. "В настоящее время Банк России вместе с законодателями активно работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг. В случае с мисселингом повышенные штрафные санкции будут направлены против злостных нарушителей, которые не только допускают такие нарушения, но и игнорируют предписания Банка России", — сообщила пресс-служба ЦБ. Противодействие мисселингу "как наиболее токсичному нарушению на финансовом рынке" – одно из приоритетных направлений поведенческого надзора Банка России, подчеркнула пресс-служба. При активном участии регулятора был разработан и принят закон, направленный на предотвращение мисселинга, напомнили там. Он ввел требования к информированию потребителей об особенностях финансовых продуктов при их продаже, а также наделил Банк России новыми полномочиями приостанавливать продажи и требовать обратный выкуп продуктов, если они были проданы с грубым нарушением правил. Финансовый рынок осведомлен об этих полномочиях и отреагировал на них значительным снижением мисселинга, подчеркнул ЦБ. Пресс-служба отметила, что Банк России на регулярной основе проводит проверки исполнения финансовыми организациями требований действующего законодательства, по результатам которых при выявлении нарушений применяются меры: предписания об устранении нарушений, надзорные совещания, возбуждение дел об административных правонарушениях. Благодаря мерам поведенческого надзора в первом полугодии 2024 года на мисселинг стали жаловаться в 3,6 раза реже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, напомнили в ЦБ. "Отмечаем, что тенденция снижения количества жалоб на мисселинг началась еще в 2023 году, когда число таких обращений снизилось в два раза по сравнению с 2022 годом", — добавила пресс-служба. "Важно отметить, что жалобы на мисселинг носят отложенный характер. Как правило, потребитель осознает, что купил не тот продукт, который намеревался, спустя год, а иногда два или три после заключения договора. Например, когда он считает, что наступил срок получения дохода по вкладу, а на самом деле он приобрел инвестиционное или накопительное страхование жизни с принципиально иными условиями, в том числе получения доходности", — обратила внимание пресс-служба. Один из основных способов снижения мисселинга, как подчеркнул регулятор, – надлежащее информирование потребителя о заключаемом договоре, его основных характеристиках и рисках. Как отметила пресс-служба, были приняты нормативные акты, регламентирующие требования к объему и содержанию информации о договоре. Более того, требования по раскрытию информации предусмотрены базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. С октября 2024 года перед покупкой договора добровольного страхования жизни с инвестиционной составляющей (наиболее часто продающегося под видом вклада) потребитель, не имеющий статуса квалифицированного инвестора, должен будет пройти тестирование. "Указанные изменения, по мнению Банка России, также должны способствовать снижению мисселинга", — рассказали в пресс-службе регулятора.

https://1prime.ru/20240826/misseling-851131566.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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