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ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг - 26.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг
ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг - 26.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг
Банк России вместе с законодателями работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг, в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T18:58+0300
2024-08-26T18:58+0300
банк россии
россия
банк россии
мисселинг
штраф
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России вместе с законодателями работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг, в случае с мисселингом они коснутся игнорирующих предписания ЦБ нарушителей, сообщила РИА Новости пресс-служба регулятора. "В настоящее время Банк России вместе с законодателями активно работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг. В случае с мисселингом повышенные штрафные санкции будут направлены против злостных нарушителей, которые не только допускают такие нарушения, но и игнорируют предписания Банка России", — сообщила пресс-служба ЦБ. Противодействие мисселингу "как наиболее токсичному нарушению на финансовом рынке" – одно из приоритетных направлений поведенческого надзора Банка России, подчеркнула пресс-служба. При активном участии регулятора был разработан и принят закон, направленный на предотвращение мисселинга, напомнили там. Он ввел требования к информированию потребителей об особенностях финансовых продуктов при их продаже, а также наделил Банк России новыми полномочиями приостанавливать продажи и требовать обратный выкуп продуктов, если они были проданы с грубым нарушением правил. Финансовый рынок осведомлен об этих полномочиях и отреагировал на них значительным снижением мисселинга, подчеркнул ЦБ. Пресс-служба отметила, что Банк России на регулярной основе проводит проверки исполнения финансовыми организациями требований действующего законодательства, по результатам которых при выявлении нарушений применяются меры: предписания об устранении нарушений, надзорные совещания, возбуждение дел об административных правонарушениях. Благодаря мерам поведенческого надзора в первом полугодии 2024 года на мисселинг стали жаловаться в 3,6 раза реже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, напомнили в ЦБ. "Отмечаем, что тенденция снижения количества жалоб на мисселинг началась еще в 2023 году, когда число таких обращений снизилось в два раза по сравнению с 2022 годом", — добавила пресс-служба. "Важно отметить, что жалобы на мисселинг носят отложенный характер. Как правило, потребитель осознает, что купил не тот продукт, который намеревался, спустя год, а иногда два или три после заключения договора. Например, когда он считает, что наступил срок получения дохода по вкладу, а на самом деле он приобрел инвестиционное или накопительное страхование жизни с принципиально иными условиями, в том числе получения доходности", — обратила внимание пресс-служба. Один из основных способов снижения мисселинга, как подчеркнул регулятор, – надлежащее информирование потребителя о заключаемом договоре, его основных характеристиках и рисках. Как отметила пресс-служба, были приняты нормативные акты, регламентирующие требования к объему и содержанию информации о договоре. Более того, требования по раскрытию информации предусмотрены базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. С октября 2024 года перед покупкой договора добровольного страхования жизни с инвестиционной составляющей (наиболее часто продающегося под видом вклада) потребитель, не имеющий статуса квалифицированного инвестора, должен будет пройти тестирование. "Указанные изменения, по мнению Банка России, также должны способствовать снижению мисселинга", — рассказали в пресс-службе регулятора.
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россия, банк россии, мисселинг, штраф
Банк России, РОССИЯ, Банк России, мисселинг, штраф
18:58 26.08.2024
 
ЦБ планирует повысить штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг

ЦБ работает над проектом о повышении штрафов за нарушение прав потребителей финуслуг

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России вместе с законодателями работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг, в случае с мисселингом они коснутся игнорирующих предписания ЦБ нарушителей, сообщила РИА Новости пресс-служба регулятора.
"В настоящее время Банк России вместе с законодателями активно работает над законопроектом о значительном повышении размера штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг. В случае с мисселингом повышенные штрафные санкции будут направлены против злостных нарушителей, которые не только допускают такие нарушения, но и игнорируют предписания Банка России", — сообщила пресс-служба ЦБ.
Противодействие мисселингу "как наиболее токсичному нарушению на финансовом рынке" – одно из приоритетных направлений поведенческого надзора Банка России, подчеркнула пресс-служба. При активном участии регулятора был разработан и принят закон, направленный на предотвращение мисселинга, напомнили там.
Он ввел требования к информированию потребителей об особенностях финансовых продуктов при их продаже, а также наделил Банк России новыми полномочиями приостанавливать продажи и требовать обратный выкуп продуктов, если они были проданы с грубым нарушением правил. Финансовый рынок осведомлен об этих полномочиях и отреагировал на них значительным снижением мисселинга, подчеркнул ЦБ.
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Пресс-служба отметила, что Банк России на регулярной основе проводит проверки исполнения финансовыми организациями требований действующего законодательства, по результатам которых при выявлении нарушений применяются меры: предписания об устранении нарушений, надзорные совещания, возбуждение дел об административных правонарушениях. Благодаря мерам поведенческого надзора в первом полугодии 2024 года на мисселинг стали жаловаться в 3,6 раза реже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, напомнили в ЦБ.
"Отмечаем, что тенденция снижения количества жалоб на мисселинг началась еще в 2023 году, когда число таких обращений снизилось в два раза по сравнению с 2022 годом", — добавила пресс-служба.
"Важно отметить, что жалобы на мисселинг носят отложенный характер. Как правило, потребитель осознает, что купил не тот продукт, который намеревался, спустя год, а иногда два или три после заключения договора. Например, когда он считает, что наступил срок получения дохода по вкладу, а на самом деле он приобрел инвестиционное или накопительное страхование жизни с принципиально иными условиями, в том числе получения доходности", — обратила внимание пресс-служба.
Один из основных способов снижения мисселинга, как подчеркнул регулятор, – надлежащее информирование потребителя о заключаемом договоре, его основных характеристиках и рисках. Как отметила пресс-служба, были приняты нормативные акты, регламентирующие требования к объему и содержанию информации о договоре. Более того, требования по раскрытию информации предусмотрены базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.
С октября 2024 года перед покупкой договора добровольного страхования жизни с инвестиционной составляющей (наиболее часто продающегося под видом вклада) потребитель, не имеющий статуса квалифицированного инвестора, должен будет пройти тестирование.
"Указанные изменения, по мнению Банка России, также должны способствовать снижению мисселинга", — рассказали в пресс-службе регулятора.
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россиимисселингштраф
 
 
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