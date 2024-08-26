https://1prime.ru/20240826/benzin-851126820.html

Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100

Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100 - 26.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100

Бензин АИ-100 не сможет повысить мощность транспортного средства, но поспособствует полному раскрытию потенциала мотора, считает глава департамента... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:08+0300

2024-08-26T14:08+0300

2024-08-26T14:08+0300

бензин

россия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Бензин АИ-100 не сможет повысить мощность транспортного средства, но поспособствует полному раскрытию потенциала мотора, считает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Об этом сообщает издание "За рулем".Эксперт рассказал, что самое главное для любого автовладельца - использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем. Он подчеркнул, что использование АИ-92 для моделей, которым производитель рекомендовал АИ-95, может напрямую отразиться на состоянии авто. Так, это может привести к снижению производительности двигателя, а также увеличению расхода топлива.Стрельбицкий подчеркнул, что АИ-100 не сделает чудо и не сможет повысить мощность двигателя, так как октановое число определяет устойчивость мотора к детонации, а не обеспечивает тот или иной уровень мощности.

https://1prime.ru/20240826/utilsbor-851125848.html

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бензин, россия