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Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100
Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100 - 26.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100
Бензин АИ-100 не сможет повысить мощность транспортного средства, но поспособствует полному раскрытию потенциала мотора, считает глава департамента... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:08+0300
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2024-08-26T14:08+0300
бензин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Бензин АИ-100 не сможет повысить мощность транспортного средства, но поспособствует полному раскрытию потенциала мотора, считает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Об этом сообщает издание "За рулем".Эксперт рассказал, что самое главное для любого автовладельца - использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем. Он подчеркнул, что использование АИ-92 для моделей, которым производитель рекомендовал АИ-95, может напрямую отразиться на состоянии авто. Так, это может привести к снижению производительности двигателя, а также увеличению расхода топлива.Стрельбицкий подчеркнул, что АИ-100 не сделает чудо и не сможет повысить мощность двигателя, так как октановое число определяет устойчивость мотора к детонации, а не обеспечивает тот или иной уровень мощности.
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бензин, россия
Эксперт развеял мифы о бензине АИ-100
Автоэксперт Стрельбицкий: бензин АИ-100 не повысит мощность автомобиля
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Бензин АИ-100 не сможет повысить мощность транспортного средства, но поспособствует полному раскрытию потенциала мотора, считает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. Об этом сообщает издание "За рулем"
.
Эксперт рассказал, что самое главное для любого автовладельца - использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем. Он подчеркнул, что использование АИ-92 для моделей, которым производитель рекомендовал АИ-95, может напрямую отразиться на состоянии авто. Так, это может привести к снижению производительности двигателя, а также увеличению расхода топлива.
Стрельбицкий подчеркнул, что АИ-100 не сделает чудо и не сможет повысить мощность двигателя, так как октановое число определяет устойчивость мотора к детонации, а не обеспечивает тот или иной уровень мощности.
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