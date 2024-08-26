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Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю
Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю - 26.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 19 по 26 августа выросла в среднем на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T16:28+0300
2024-08-26T16:28+0300
экономика
россия
бензин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 19 по 26 августа выросла в среднем на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 53,79 рубля, Аи-95 - до 59,61 рубля. А цена на Аи-100 подскочила в среднем на 62 копейки, до 77,68 рубля за литр. В то же время дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет - на "Транс АЗС" и "Татнефти". Но в среднем за неделю его стоимость всё же поднялась, хоть и всего на 1 копейку, - до 65,96 рубля за литр. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. Прогноз Минэкономразвития пока составляет 5,1% инфляции по итогам года. Обновленный прогноз должен быть представлен до сентября. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но "вопрос с ним решается". В конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизтоплива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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россия, бензин
Экономика, РОССИЯ, Бензин
16:28 26.08.2024
 
Стоимость бензина на заправках Москвы выросла за неделю

МТА: бензин за неделю подорожал на АЗС Москвы в среднем на 3 копейки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 19 по 26 августа выросла в среднем на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 53,79 рубля, Аи-95 - до 59,61 рубля. А цена на Аи-100 подскочила в среднем на 62 копейки, до 77,68 рубля за литр.
В то же время дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет - на "Транс АЗС" и "Татнефти". Но в среднем за неделю его стоимость всё же поднялась, хоть и всего на 1 копейку, - до 65,96 рубля за литр.
Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. Прогноз Минэкономразвития пока составляет 5,1% инфляции по итогам года. Обновленный прогноз должен быть представлен до сентября.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но "вопрос с ним решается". В конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизтоплива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
 
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