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Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин
Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин - 26.08.2024, ПРАЙМ
Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин
Безработица в России остается на уровне 2,4 процента, что является рекордным для государства показателем, заявил российский президент Владимир Путин. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:53+0300
2024-08-26T11:53+0300
2024-08-26T11:53+0300
россия
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Безработица в России остается на уровне 2,4 процента, что является рекордным для государства показателем, заявил российский президент Владимир Путин. "В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Ранее в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест.
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россия, владимир путин, безработица
РОССИЯ, Владимир Путин, безработица
Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин
Путин: безработица в России остается на рекордно низком уровне в 2,4 процента
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Безработица в России остается на уровне 2,4 процента, что является рекордным для государства показателем, заявил российский президент Владимир Путин.
"В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Ранее в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест.
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах