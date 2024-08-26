https://1prime.ru/20240826/bezrabotitsa-851123141.html

Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин

Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин - 26.08.2024, ПРАЙМ

Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Путин

Безработица в России остается на уровне 2,4 процента, что является рекордным для государства показателем, заявил российский президент Владимир Путин. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:53+0300

2024-08-26T11:53+0300

2024-08-26T11:53+0300

россия

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Безработица в России остается на уровне 2,4 процента, что является рекордным для государства показателем, заявил российский президент Владимир Путин. "В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Ранее в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест.

https://1prime.ru/20240820/bezrabotitsa-851004807.html

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россия, владимир путин, безработица