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Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО - 26.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:01+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от степени его использования компанией, а сам сбор, скорее всего, начнет действовать с будущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. О планах внесения в Госдуму в сентябре законопроекта о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Добавив, что речь не идет о малом и среднем бизнесе. ПОРЯДОК И ПРОГРЕСС "Существует вероятность, что будет введена прогрессивная шкала для более точного сбора. Например, компании с большими объемами использования зарубежного ПО будут платить больший процент по сравнению с теми, у кого использование меньше", - полагает технический директор компании "Яков и Партнёры Digital" Федор Чемашкин. На вопрос, может ли в рамках сбора быть предусмотрена прогрессивная шкала, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Руслан Пермяков предположил, что сбор "прогрессировать будет". Но сбор может быть рассчитан и на основе нескольких факторов - не только от объема использования зарубежного ПО в конкретной компании, а также на рынке в целом, но и стоимости ПО, способа ценообразования и оплаты. Поэтому размеры сбора могут сильно варьироваться, предположил Чемашкин. Крупным компаниям, подпадающим под действие закона, вероятно, придется отчитываться о закупках и использовании зарубежного ПО и уплачивать сбор в определенные сроки, возможно, ежеквартально или ежегодно, уточнил он. Оценивая, когда сбор может начать действовать, эксперты сошлись во мнении, что с 2025 года, но при условии соблюдения сроков законодательной процедуры для соответствующего проекта. "Если законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре, как было заявлено, то после обсуждения и принятия, которое может занять несколько месяцев, сбор может начать действовать с начала следующего года", - считает Чемашкин. "По моим прогнозам, начнется не ранее Нового года, насколько быстро решат", - заключил Пермяков.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
Эксперты не исключают прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от степени его использования компанией, а сам сбор, скорее всего, начнет действовать с будущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
О планах внесения в Госдуму в сентябре законопроекта о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Добавив, что речь не идет о малом и среднем бизнесе.
"Существует вероятность, что будет введена прогрессивная шкала для более точного сбора. Например, компании с большими объемами использования зарубежного ПО будут платить больший процент по сравнению с теми, у кого использование меньше", - полагает технический директор компании "Яков и Партнёры Digital" Федор Чемашкин.
На вопрос, может ли в рамках сбора быть предусмотрена прогрессивная шкала, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Руслан Пермяков предположил, что сбор "прогрессировать будет".
Но сбор может быть рассчитан и на основе нескольких факторов - не только от объема использования зарубежного ПО в конкретной компании, а также на рынке в целом, но и стоимости ПО, способа ценообразования и оплаты. Поэтому размеры сбора могут сильно варьироваться, предположил Чемашкин.
Крупным компаниям, подпадающим под действие закона, вероятно, придется отчитываться о закупках и использовании зарубежного ПО и уплачивать сбор в определенные сроки, возможно, ежеквартально или ежегодно, уточнил он.
Оценивая, когда сбор может начать действовать, эксперты сошлись во мнении, что с 2025 года, но при условии соблюдения сроков законодательной процедуры для соответствующего проекта. "Если законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре, как было заявлено, то после обсуждения и принятия, которое может занять несколько месяцев, сбор может начать действовать с начала следующего года", - считает Чемашкин.
"По моим прогнозам, начнется не ранее Нового года, насколько быстро решат", - заключил Пермяков.