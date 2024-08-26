Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240826/biznes-851132130.html
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО - 26.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО
Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:01+0300
2024-08-26T17:01+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от степени его использования компанией, а сам сбор, скорее всего, начнет действовать с будущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. О планах внесения в Госдуму в сентябре законопроекта о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Добавив, что речь не идет о малом и среднем бизнесе. ПОРЯДОК И ПРОГРЕСС "Существует вероятность, что будет введена прогрессивная шкала для более точного сбора. Например, компании с большими объемами использования зарубежного ПО будут платить больший процент по сравнению с теми, у кого использование меньше", - полагает технический директор компании "Яков и Партнёры Digital" Федор Чемашкин. На вопрос, может ли в рамках сбора быть предусмотрена прогрессивная шкала, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Руслан Пермяков предположил, что сбор "прогрессировать будет". Но сбор может быть рассчитан и на основе нескольких факторов - не только от объема использования зарубежного ПО в конкретной компании, а также на рынке в целом, но и стоимости ПО, способа ценообразования и оплаты. Поэтому размеры сбора могут сильно варьироваться, предположил Чемашкин. Крупным компаниям, подпадающим под действие закона, вероятно, придется отчитываться о закупках и использовании зарубежного ПО и уплачивать сбор в определенные сроки, возможно, ежеквартально или ежегодно, уточнил он. Оценивая, когда сбор может начать действовать, эксперты сошлись во мнении, что с 2025 года, но при условии соблюдения сроков законодательной процедуры для соответствующего проекта. "Если законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре, как было заявлено, то после обсуждения и принятия, которое может занять несколько месяцев, сбор может начать действовать с начала следующего года", - считает Чемашкин. "По моим прогнозам, начнется не ранее Нового года, насколько быстро решат", - заключил Пермяков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
17:01 26.08.2024
 
Эксперты допустили прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО

Эксперты не исключают прогрессивную шкалу сборов для бизнеса за зарубежное ПО

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сбор с российского бизнеса за использование иностранного программного обеспечения (ПО), вероятно, будет предусматривать прогрессивную шкалу, в зависимости от степени его использования компанией, а сам сбор, скорее всего, начнет действовать с будущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
О планах внесения в Госдуму в сентябре законопроекта о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Добавив, что речь не идет о малом и среднем бизнесе.
ПОРЯДОК И ПРОГРЕСС
"Существует вероятность, что будет введена прогрессивная шкала для более точного сбора. Например, компании с большими объемами использования зарубежного ПО будут платить больший процент по сравнению с теми, у кого использование меньше", - полагает технический директор компании "Яков и Партнёры Digital" Федор Чемашкин.
На вопрос, может ли в рамках сбора быть предусмотрена прогрессивная шкала, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Руслан Пермяков предположил, что сбор "прогрессировать будет".
Но сбор может быть рассчитан и на основе нескольких факторов - не только от объема использования зарубежного ПО в конкретной компании, а также на рынке в целом, но и стоимости ПО, способа ценообразования и оплаты. Поэтому размеры сбора могут сильно варьироваться, предположил Чемашкин.
Крупным компаниям, подпадающим под действие закона, вероятно, придется отчитываться о закупках и использовании зарубежного ПО и уплачивать сбор в определенные сроки, возможно, ежеквартально или ежегодно, уточнил он.
Оценивая, когда сбор может начать действовать, эксперты сошлись во мнении, что с 2025 года, но при условии соблюдения сроков законодательной процедуры для соответствующего проекта. "Если законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре, как было заявлено, то после обсуждения и принятия, которое может занять несколько месяцев, сбор может начать действовать с начала следующего года", - считает Чемашкин.
"По моим прогнозам, начнется не ранее Нового года, насколько быстро решат", - заключил Пермяков.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала