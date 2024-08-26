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После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека - 26.08.2024, ПРАЙМ
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После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека - 26.08.2024, ПРАЙМ
После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
В результате ударов украинских беспилотников по Саратову пострадали четыре человека, в том числе женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:54+0300
2024-08-26T07:54+0300
происшествия
россия
саратов
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САРАТОВ, 26 авг - ПРАЙМ. В результате ударов украинских беспилотников по Саратову пострадали четыре человека, в том числе женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылко на Минздрав региона."Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", - рассказали в ведомстве.Кроме того, отмечается, что над Саратовской области за ночь были сбиты девять украинских беспилоников. Также власти региона ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту "Гагарин".
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россия, саратов
Происшествия, РОССИЯ, САРАТОВ
07:54 26.08.2024
 
После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

Минздрав региона: четыре человека пострадали после атаки БПЛА на Саратов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГород Саратов
Город Саратов - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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САРАТОВ, 26 авг - ПРАЙМ. В результате ударов украинских беспилотников по Саратову пострадали четыре человека, в том числе женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылко на Минздрав региона.
"Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что над Саратовской области за ночь были сбиты девять украинских беспилоников. Также власти региона ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту "Гагарин".
 
ПроисшествияРОССИЯСАРАТОВ
 
 
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