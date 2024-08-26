https://1prime.ru/20240826/bpla-851116394.html

После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека - 26.08.2024, ПРАЙМ

После атаки украинских БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

В результате ударов украинских беспилотников по Саратову пострадали четыре человека, в том числе женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T07:54+0300

2024-08-26T07:54+0300

2024-08-26T07:54+0300

происшествия

россия

саратов

https://cdnn.1prime.ru/img/84174/33/841743364_0:18:2923:1662_1920x0_80_0_0_acb89067daea8301dfb0b025aeed8fea.jpg

САРАТОВ, 26 авг - ПРАЙМ. В результате ударов украинских беспилотников по Саратову пострадали четыре человека, в том числе женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылко на Минздрав региона."Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", - рассказали в ведомстве.Кроме того, отмечается, что над Саратовской области за ночь были сбиты девять украинских беспилоников. Также власти региона ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту "Гагарин".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, саратов