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Названы ценные бумаги, которые обойдут при обмене активов

Названы ценные бумаги, которые обойдут при обмене активов - 26.08.2024, ПРАЙМ

Названы ценные бумаги, которые обойдут при обмене активов

Инвесторы не смогут перепродать российские ценные бумаги, купленные после 1 марта 2022 года зачастую по ценам ниже рыночных у инвесторов из недружественных... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:59+0300

2024-08-26T15:59+0300

2024-08-26T16:19+0300

экономика

недружественные страны

ценные бумаги

инвесторы

мосбиржа

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инвесторы не смогут перепродать российские ценные бумаги, купленные после 1 марта 2022 года зачастую по ценам ниже рыночных у инвесторов из недружественных стран и зачисленные на счета доверительного управления (ДУ), прокомментировал РИА Новости новое предписание ЦБ РФ профучастникам рынка юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Как сообщило накануне издание РБК, Банк России дополнил отдельным предписанием требование к депозитариям об обособлении российских ценных бумаг на счетах ДУ, если они куплены у "недружественных" нерезидентов после 1 марта 2022 года. Ранее такие бумаги на счетах ДУ не обременялись. Индекс Мосбиржи в понедельник растет более чем на 4% после непрерывного падения с 13 августа, превысившего в сумме 8%. "Предписание повлияет прежде всего на тех инвесторов, кто уже купил российские ценные бумаги (или депозитарные расписки на российские акции) после 1 марта 2022 года, передал их в доверительное управление (то есть бумаги были зачислены на счет депо доверительного управляющего), а управляющая компания не успела продать эти ценные бумаги. Такие ценные бумаги, зачастую купленные по ценам, существенно ниже рыночных, останутся обособленными по крайней мере до конца 2024 года", - говорит Бойко. Продать бумаги также не смогут те инвесторы, кто планировал зачисление купленных после 1 марта 2022 года ценных бумаг на счета депо доверительного управляющего, добавляет он. "В отношении обособленных ценных бумаг доступны операции, совершаемые в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов президента РФ; операции, совершаемые помимо воли владельца (например, в рамках исполнения решения суда или погашения ценных бумаг); операции по переводу ценных бумаг без смены собственника; операции с переходом прав в порядке универсального правопреемства; операции, совершаемые по поручению клиринговой организации по итогам клиринга обязательств, возникших из биржевых сделок, заключенных до 23 августа 2024 года включительно на основании безадресных заявок", - поясняет юрист. После 31 декабря 2024 года данный запрет с высокой степенью вероятности будет продлен, так как фактически данное предписание закрывает опцию, которая могла бы быть использована для обхода положений указа 138 президента РФ, согласно которому российские ценные бумаги, купленные у инвесторов из недружественных стран после 1 марта 2022 года, могут быть проданы только с разрешения властей РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недружественные страны, ценные бумаги, инвесторы, мосбиржа