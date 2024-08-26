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Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России

Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России - 26.08.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России

За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:08+0300

2024-08-26T12:08+0300

2024-08-26T12:09+0300

россия

владимир путин

ненефтегазовые доходы

поступления в бюджет

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на ненефтегазовые доходы. На этом рассказал российский президент Владимир Путин.Как добавил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, доходы бюджета в этом году превышают прошлогодние на 36 процентов. По его словам, почти две трети бюджетных поступлений выпали на ненефтегазовую отрасль, которые не зависят от экспорта углеводородов.

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россия, владимир путин, ненефтегазовые доходы, поступления в бюджет