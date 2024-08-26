https://1prime.ru/20240826/byudzhet-851123847.html
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России
За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:08+0300
2024-08-26T12:08+0300
2024-08-26T12:09+0300
россия
владимир путин
ненефтегазовые доходы
поступления в бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850216791_0:21:2978:1696_1920x0_80_0_0_625ac1f5d2f67618a08d54601fe13420.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на ненефтегазовые доходы. На этом рассказал российский президент Владимир Путин.Как добавил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, доходы бюджета в этом году превышают прошлогодние на 36 процентов. По его словам, почти две трети бюджетных поступлений выпали на ненефтегазовую отрасль, которые не зависят от экспорта углеводородов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850216791_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_fcede9cce19e765446cd3f2d14f83a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ненефтегазовые доходы, поступления в бюджет
РОССИЯ, Владимир Путин, ненефтегазовые доходы, поступления в бюджет
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России
Путин: две трети доходов бюджета за 7 месяцев 2024 г пришлось на ненефтегазовые
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на ненефтегазовые доходы. На этом рассказал российский президент Владимир Путин.
Как добавил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, доходы бюджета в этом году превышают прошлогодние на 36 процентов. По его словам, почти две трети бюджетных поступлений выпали на ненефтегазовую отрасль, которые не зависят от экспорта углеводородов.