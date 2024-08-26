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Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России
За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:08+0300
2024-08-26T12:09+0300
россия
владимир путин
ненефтегазовые доходы
поступления в бюджет
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на ненефтегазовые доходы. На этом рассказал российский президент Владимир Путин.Как добавил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, доходы бюджета в этом году превышают прошлогодние на 36 процентов. По его словам, почти две трети бюджетных поступлений выпали на ненефтегазовую отрасль, которые не зависят от экспорта углеводородов.
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россия, владимир путин, ненефтегазовые доходы, поступления в бюджет
РОССИЯ, Владимир Путин, ненефтегазовые доходы, поступления в бюджет
12:08 26.08.2024 (обновлено: 12:09 26.08.2024)
 
Путин раскрыл долю ненефтегазовых доходов в бюджете России

Путин: две трети доходов бюджета за 7 месяцев 2024 г пришлось на ненефтегазовые

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев текущего года поступления в российский государственный бюджет приблизились к 20 триллионам рублей, более половины которых приходится на ненефтегазовые доходы. На этом рассказал российский президент Владимир Путин.
Как добавил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, доходы бюджета в этом году превышают прошлогодние на 36 процентов. По его словам, почти две трети бюджетных поступлений выпали на ненефтегазовую отрасль, которые не зависят от экспорта углеводородов.
 
РОССИЯВладимир Путинненефтегазовые доходыпоступления в бюджет
 
 
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