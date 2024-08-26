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Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора
Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора - 26.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора
Водородная чистка мотора поможет не только избавиться от загрязнений двигателя, но и снизить расход топлива и масла, увеличив мощность автомобиля, заявил мастер | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T13:13+0300
2024-08-26T13:13+0300
2024-08-26T13:13+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Водородная чистка мотора поможет не только избавиться от загрязнений двигателя, но и снизить расход топлива и масла, увеличив мощность автомобиля, заявил мастер на станции ТО изданию "За Рулем". Так, эксперт рассказал о преимуществах именно такого способа обслуживания двигателя. Прежде всего, водородная чистка является гораздо более удобной и экономной по времени, нежели химическая. Мастеру не нужно тратить время на разборку и сборку мотора, а также вручную очищать все детали.Суть метода заключается в том, что в камеру сгорания двигателя во время его работы насыщенным водородом накачивают сухой пар. Температура сгорания химического элемента гораздо выше, чем у кислорода, а потому горящая топливовоздушная смесь "выжигает" все загрязнения из цилиндра. Еще один плюс процедуры - моментальный эффект.Мастер подчеркнул, что такой метод является относительно "молодым", однако клиенты, которые доверили свои автомобили для такого эксперимента, остались довольны результатами работы.
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двигатель, то
Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора
"ЗР": водородная чистка поможет обновить мотор и понизить расход топлива
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Водородная чистка мотора поможет не только избавиться от загрязнений двигателя, но и снизить расход топлива и масла, увеличив мощность автомобиля, заявил мастер на станции ТО изданию "За Рулем"
.
Так, эксперт рассказал о преимуществах именно такого способа обслуживания двигателя. Прежде всего, водородная чистка является гораздо более удобной и экономной по времени, нежели химическая. Мастеру не нужно тратить время на разборку и сборку мотора, а также вручную очищать все детали.
Суть метода заключается в том, что в камеру сгорания двигателя во время его работы насыщенным водородом накачивают сухой пар. Температура сгорания химического элемента гораздо выше, чем у кислорода, а потому горящая топливовоздушная смесь "выжигает" все загрязнения из цилиндра. Еще один плюс процедуры - моментальный эффект.
Мастер подчеркнул, что такой метод является относительно "молодым", однако клиенты, которые доверили свои автомобили для такого эксперимента, остались довольны результатами работы.
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