https://1prime.ru/20240826/chistka-851125713.html

Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора

Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора - 26.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл эффективный способ очистки двигателя машины без его разбора

Водородная чистка мотора поможет не только избавиться от загрязнений двигателя, но и снизить расход топлива и масла, увеличив мощность автомобиля, заявил мастер | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:13+0300

2024-08-26T13:13+0300

2024-08-26T13:13+0300

двигатель

то

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Водородная чистка мотора поможет не только избавиться от загрязнений двигателя, но и снизить расход топлива и масла, увеличив мощность автомобиля, заявил мастер на станции ТО изданию "За Рулем". Так, эксперт рассказал о преимуществах именно такого способа обслуживания двигателя. Прежде всего, водородная чистка является гораздо более удобной и экономной по времени, нежели химическая. Мастеру не нужно тратить время на разборку и сборку мотора, а также вручную очищать все детали.Суть метода заключается в том, что в камеру сгорания двигателя во время его работы насыщенным водородом накачивают сухой пар. Температура сгорания химического элемента гораздо выше, чем у кислорода, а потому горящая топливовоздушная смесь "выжигает" все загрязнения из цилиндра. Еще один плюс процедуры - моментальный эффект.Мастер подчеркнул, что такой метод является относительно "молодым", однако клиенты, которые доверили свои автомобили для такого эксперимента, остались довольны результатами работы.

https://1prime.ru/20240826/dannye-851123314.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

двигатель, то