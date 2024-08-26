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Арест Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет СМИ

Арест Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет СМИ - 26.08.2024, ПРАЙМ

Арест Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет СМИ

Арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже может спровоцировать новую волну напряжения между Россией и Францией. Об этом сообщает издание Wall... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T06:05+0300

2024-08-26T06:05+0300

2024-08-26T06:06+0300

россия

франция

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telegram

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже может спровоцировать новую волну напряжения между Россией и Францией. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника."Павел Дуров ... был задержан французскими властями в субботу вечером, что усилило новую напряженность в отношениях с Москвой", - рассказал газете французский чиновник. Кроме того, издание упоминает популярность Telegram в странах "постсоветского пространства" и его использование Россией и Украиной для распространенния информации, связанной с конфликтом. Более того, отмечается, что в связи с этим Дуров мог, вероятно, стать "ценным активом для западных спецслужб", которые хотят взломать зашифрованные сообщения мессенджера.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240825/telegram-851113813.html

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россия, франция, павел дуров, telegram