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Дурову продлили срок содержания под стражей, пишет СМИ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Дурову продлили срок содержания под стражей, пишет СМИ
Дурову продлили срок содержания под стражей, пишет СМИ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Дурову продлили срок содержания под стражей, пишет СМИ
Арестованному во Франции 24 августа создателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей. Об этом пишут французские СМИ, ссылаясь на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T06:37+0300
2024-08-26T06:38+0300
россия
франция
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Арестованному во Франции 24 августа создателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей. Об этом пишут французские СМИ, ссылаясь на ознакомленные с ситуацией источники.Отмечается, что первоначальный срок задержания предпринимателя составлял 96 часов. По его истечении судья может принять решение об освобождении задержанного или же предъявить ему обвинение.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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россия, франция, павел дуров, telegram
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Telegram
06:37 26.08.2024 (обновлено: 06:38 26.08.2024)
 
Дурову продлили срок содержания под стражей, пишет СМИ

СМИ: задержанному во Франции Дурову продлили срок содержания под стражей

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Арестованному во Франции 24 августа создателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей. Об этом пишут французские СМИ, ссылаясь на ознакомленные с ситуацией источники.
Отмечается, что первоначальный срок задержания предпринимателя составлял 96 часов. По его истечении судья может принять решение об освобождении задержанного или же предъявить ему обвинение.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Симоньян высказалась о задержании Дурова
Вчера, 16:18
 
РОССИЯФРАНЦИЯПавел ДуровTelegram
 
 
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