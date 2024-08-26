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Россиян с медиаактивами призвали вернуться на родину после ареста Дурова

Россиян с медиаактивами призвали вернуться на родину после ареста Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

Россиян с медиаактивами призвали вернуться на родину после ареста Дурова

Обладающим медийными активами россиянам, которые уехали за рубеж, рекомендуется вернуться в Россию в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Такое... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T06:55+0300

2024-08-26T06:55+0300

2024-08-26T07:08+0300

россия

франция

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Обладающим медийными активами россиянам, которые уехали за рубеж, рекомендуется вернуться в Россию в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал адвокат Дмитрий Аграновский.Юрист отметил, что сожалеет об аресте Дурова, но и уточняет, что таким же предпринимателями не стоит считать себя неприкосновенными. В этой связи Аргановский и высказал мнение, что таким же людям следует вернуться на родину в целях безопасности."Всем, кто каким-то образом связан с независимыми средствами масс-информации, ведет независимую пропаганду, имеет какие-то ресурсы медийные, типа тех же мессенджеров, им необходимо оставить "калитку", или, как говорят спецслужбы, "backdoor" для переезда в Россию", - заключил адвокат. Ранее вечером 24 августа французские СМИ писали о задержании основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже.Отмечается, что он был арестован по обвинению в многочисленными преступлениях, в том числе отказе Telegram от сотрудничества с властями страны. Предполагается, что Дуров также может быть обвинен в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

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россия, франция, павел дуров, telegram