https://1prime.ru/20240826/durov-851133412.html

Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано

Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано - 26.08.2024, ПРАЙМ

Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:27+0300

2024-08-26T17:27+0300

2024-08-26T17:32+0300

политика

франция

эммануэль макрон

павел дуров

арест

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением."Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", — написал Макрон в соцсети X.Он также отметил, что Франция больше всего "привязана с свободе выражения и коммуникации", а в условиях верховенства закона, в социальных сетях свободы должны реализовываться в соответствии с действующими законами.Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240826/arest-851133142.html

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франция, эммануэль макрон, павел дуров, арест