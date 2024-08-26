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Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано - 26.08.2024, ПРАЙМ
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:27+0300
2024-08-26T17:32+0300
политика
франция
эммануэль макрон
павел дуров
арест
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением."Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", — написал Макрон в соцсети X.Он также отметил, что Франция больше всего "привязана с свободе выражения и коммуникации", а в условиях верховенства закона, в социальных сетях свободы должны реализовываться в соответствии с действующими законами.Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
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франция, эммануэль макрон, павел дуров, арест
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, арест
17:27 26.08.2024 (обновлено: 17:32 26.08.2024)
 
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано

Макрон отрицает, что задержание Дурова во Франции является политическим решением

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением.
"Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", — написал Макрон в соцсети X.
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Он также отметил, что Франция больше всего "привязана с свободе выражения и коммуникации", а в условиях верховенства закона, в социальных сетях свободы должны реализовываться в соответствии с действующими законами.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронПавел Дуроварест
 
 
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