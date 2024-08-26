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Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано - 26.08.2024, ПРАЙМ
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:27+0300
2024-08-26T17:27+0300
2024-08-26T17:32+0300
политика
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением."Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", — написал Макрон в соцсети X.Он также отметил, что Франция больше всего "привязана с свободе выражения и коммуникации", а в условиях верховенства закона, в социальных сетях свободы должны реализовываться в соответствии с действующими законами.Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
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франция, эммануэль макрон, павел дуров, арест
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, арест
Макрон отрицает, что задержание Дурова политически мотивировано
Макрон отрицает, что задержание Дурова во Франции является политическим решением
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением.
"Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи", — написал Макрон в соцсети X.
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Он также отметил, что Франция больше всего "привязана с свободе выражения и коммуникации", а в условиях верховенства закона, в социальных сетях свободы должны реализовываться в соответствии с действующими законами.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.