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"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
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"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T21:01+0300
2024-08-26T21:01+0300
политика
александр вучич
павел дуров
арест
франция
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БЕЛГРАД, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов. Вучич в эфире TV Pink заявил, что в 2018 году, когда Россия начала оказывать первое мягкое давление, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать свободы. Он отмечает, что спустя всего пять или шесть лет стало вполне нормальным задерживать Павла Дурова и требовать отключения Telegram в западных странах. Всё исказилось, и события развиваются в соответствии с интересами определённых групп.. Глава сербского государства ожидает приезд в Белград французского президента Эммануэля Макрона с 29 на 30 августа. В программе визита — встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По заявлению прокуратуры, его подозревают в ряде правонарушений. Среди них — управление мессенджером, который, якобы, используется для распространения детской порнографии и наркоторговли.Согласно данным французских СМИ, Павел Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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александр вучич, павел дуров, арест, франция
Политика, Александр Вучич, Павел Дуров, арест, ФРАНЦИЯ
21:01 26.08.2024
 
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова

Вучич об аресте Дурова: все искажено, реалии меняются из-за интересов Запада

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов.
Вучич в эфире TV Pink заявил, что в 2018 году, когда Россия начала оказывать первое мягкое давление, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать свободы.
Он отмечает, что спустя всего пять или шесть лет стало вполне нормальным задерживать Павла Дурова и требовать отключения Telegram в западных странах. Всё исказилось, и события развиваются в соответствии с интересами определённых групп..
Париж - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Прокуратура Франции раскрыла подробности дела Павла Дурова
18:36
Глава сербского государства ожидает приезд в Белград французского президента Эммануэля Макрона с 29 на 30 августа. В программе визита — встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По заявлению прокуратуры, его подозревают в ряде правонарушений. Среди них — управление мессенджером, который, якобы, используется для распространения детской порнографии и наркоторговли.
Согласно данным французских СМИ, Павел Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.
 
ПолитикаАлександр ВучичПавел ДуроварестФРАНЦИЯ
 
 
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