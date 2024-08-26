https://1prime.ru/20240826/durov-851137121.html
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T21:01+0300
2024-08-26T21:01+0300
2024-08-26T21:01+0300
политика
александр вучич
павел дуров
арест
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов. Вучич в эфире TV Pink заявил, что в 2018 году, когда Россия начала оказывать первое мягкое давление, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать свободы. Он отмечает, что спустя всего пять или шесть лет стало вполне нормальным задерживать Павла Дурова и требовать отключения Telegram в западных странах. Всё исказилось, и события развиваются в соответствии с интересами определённых групп.. Глава сербского государства ожидает приезд в Белград французского президента Эммануэля Макрона с 29 на 30 августа. В программе визита — встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По заявлению прокуратуры, его подозревают в ряде правонарушений. Среди них — управление мессенджером, который, якобы, используется для распространения детской порнографии и наркоторговли.Согласно данным французских СМИ, Павел Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://1prime.ru/20240826/durov-851135629.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, павел дуров, арест, франция
Политика, Александр Вучич, Павел Дуров, арест, ФРАНЦИЯ
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
Вучич об аресте Дурова: все искажено, реалии меняются из-за интересов Запада
БЕЛГРАД, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов.
Вучич в эфире TV Pink заявил, что в 2018 году, когда Россия начала оказывать первое мягкое давление, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать свободы.
Он отмечает, что спустя всего пять или шесть лет стало вполне нормальным задерживать Павла Дурова и требовать отключения Telegram в западных странах. Всё исказилось, и события развиваются в соответствии с интересами определённых групп..
Прокуратура Франции раскрыла подробности дела Павла Дурова
Глава сербского государства ожидает приезд в Белград французского президента Эммануэля Макрона с 29 на 30 августа. В программе визита — встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По заявлению прокуратуры, его подозревают в ряде правонарушений. Среди них — управление мессенджером, который, якобы, используется для распространения детской порнографии и наркоторговли.
Согласно данным французских СМИ, Павел Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.