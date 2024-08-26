https://1prime.ru/20240826/durov-851137121.html

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T21:01+0300

2024-08-26T21:01+0300

2024-08-26T21:01+0300

политика

александр вучич

павел дуров

арест

франция

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БЕЛГРАД, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов. Вучич в эфире TV Pink заявил, что в 2018 году, когда Россия начала оказывать первое мягкое давление, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать свободы. Он отмечает, что спустя всего пять или шесть лет стало вполне нормальным задерживать Павла Дурова и требовать отключения Telegram в западных странах. Всё исказилось, и события развиваются в соответствии с интересами определённых групп.. Глава сербского государства ожидает приезд в Белград французского президента Эммануэля Макрона с 29 на 30 августа. В программе визита — встречи глав государств и подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По заявлению прокуратуры, его подозревают в ряде правонарушений. Среди них — управление мессенджером, который, якобы, используется для распространения детской порнографии и наркоторговли.Согласно данным французских СМИ, Павел Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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александр вучич, павел дуров, арест, франция