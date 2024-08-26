https://1prime.ru/20240826/durov-851137922.html

"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова

"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова

Люди по всему миру выражают поддержку Павлу Дурову, основателю Telegram, который был арестован во Франции, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T22:36+0300

2024-08-26T22:36+0300

2024-08-26T22:36+0300

политика

франция

поддержка

павел дуров

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Люди по всему миру выражают поддержку Павлу Дурову, основателю Telegram, который был арестован во Франции, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24."Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: в России, как вы уже отметили, но также и в США. В Америке, например, Павлу Дурову выражают небывалую поддержку", — сказал он. В качестве примера он привёл реакцию американского миллиардера Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, а также создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.Гралле также предполагает, что если Дурова признают виновным, это может вызвать ещё более сильную реакцию, подобную той, как история Джуана Ассанжа.На прошлой неделе в аэропорту Ле-Бурже был задержан Павел Дуров — основатель Telegram. Это произошло при его выходе из частного самолёта, который, по сообщениям, прилетел из Азербайджана.

https://1prime.ru/20240826/durov-851135629.html

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франция, поддержка, павел дуров