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"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
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"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
Люди по всему миру выражают поддержку Павлу Дурову, основателю Telegram, который был арестован во Франции, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T22:36+0300
2024-08-26T22:36+0300
политика
франция
поддержка
павел дуров
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Люди по всему миру выражают поддержку Павлу Дурову, основателю Telegram, который был арестован во Франции, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24."Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: в России, как вы уже отметили, но также и в США. В Америке, например, Павлу Дурову выражают небывалую поддержку", — сказал он. В качестве примера он привёл реакцию американского миллиардера Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, а также создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.Гралле также предполагает, что если Дурова признают виновным, это может вызвать ещё более сильную реакцию, подобную той, как история Джуана Ассанжа.На прошлой неделе в аэропорту Ле-Бурже был задержан Павел Дуров — основатель Telegram. Это произошло при его выходе из частного самолёта, который, по сообщениям, прилетел из Азербайджана.
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франция, поддержка, павел дуров
Политика, ФРАНЦИЯ, поддержка, Павел Дуров
22:36 26.08.2024
 
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова

Французский журналист Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова по всему миру

© РИА Новости . Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПрием в честь юбилея компании "Мегафон" на ПМЭФ в Санкт-Петербурге
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© РИА Новости . Валерий Левитин
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Люди по всему миру выражают поддержку Павлу Дурову, основателю Telegram, который был арестован во Франции, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24.
"Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: в России, как вы уже отметили, но также и в США. В Америке, например, Павлу Дурову выражают небывалую поддержку", — сказал он.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
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В качестве примера он привёл реакцию американского миллиардера Илона Маска, основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, а также создателя известного в США стартап-инкубатора Y Combinator Пола Грэма.
Гралле также предполагает, что если Дурова признают виновным, это может вызвать ещё более сильную реакцию, подобную той, как история Джуана Ассанжа.
На прошлой неделе в аэропорту Ле-Бурже был задержан Павел Дуров — основатель Telegram. Это произошло при его выходе из частного самолёта, который, по сообщениям, прилетел из Азербайджана.
 
ПолитикаФРАНЦИЯподдержкаПавел Дуров
 
 
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