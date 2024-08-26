https://1prime.ru/20240826/durov-851138187.html
Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды
Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды - 26.08.2024, ПРАЙМ
Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остаётся под стражей во Франции до среды, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T23:23+0300
2024-08-26T23:23+0300
2024-08-26T23:24+0300
арест
павел дуров
франция
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остаётся под стражей во Франции до среды, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По имеющимся данным, судья-следователь, который ведёт дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
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арест, павел дуров, франция
арест, Павел Дуров, ФРАНЦИЯ
Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды
Содержание Павла Дурова под стражей во Франции продлено до среды
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остаётся под стражей во Франции до среды, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По имеющимся данным, судья-следователь, который ведёт дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.