Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240826/durov-851138418.html
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - 26.08.2024, ПРАЙМ
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T23:45+0300
2024-08-26T23:53+0300
политика
оаэ
консульство
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/48/758194833_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_97423db40fd0361e60d5172fe080e1e8.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ.Ранее судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/48/758194833_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_cfa4193f7633e51e7cefbf6fed215d82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, консульство, павел дуров
Политика, ОАЭ, консульство, Павел Дуров
23:45 26.08.2024 (обновлено: 23:53 26.08.2024)
 
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ ко необходимым консульским услугам

"ОАЭ
ОАЭ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ.
Ранее судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
 
ПолитикаОАЭконсульствоПавел Дуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала