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ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - 26.08.2024, ПРАЙМ
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T23:45+0300
2024-08-26T23:45+0300
2024-08-26T23:53+0300
политика
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консульство
павел дуров
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ.Ранее судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
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оаэ, консульство, павел дуров
Политика, ОАЭ, консульство, Павел Дуров
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ ко необходимым консульским услугам
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ.
Ранее судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.