https://1prime.ru/20240826/durov-851138418.html

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - 26.08.2024, ПРАЙМ

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T23:45+0300

2024-08-26T23:45+0300

2024-08-26T23:53+0300

политика

оаэ

консульство

павел дуров

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/48/758194833_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_97423db40fd0361e60d5172fe080e1e8.jpg

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти ОАЭ потребовали от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ, доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке, сообщает МИД ОАЭ.Ранее судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил срок после вечера воскресенья. В соответствии с французским законодательством, первоначальный период задержания для допроса не может превышать 96 часов.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, консульство, павел дуров