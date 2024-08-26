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Решетников, Силуанов и Набиуллина доложат Путину о банках и экономике

Решетников, Силуанов и Набиуллина доложат Путину о банках и экономике - 26.08.2024, ПРАЙМ

Решетников, Силуанов и Набиуллина доложат Путину о банках и экономике

Министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина доложат президенту Владимиру Путину об... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:43+0300

2024-08-26T12:43+0300

2024-08-26T13:44+0300

владимир путин

экономика рф

максим решетников

антон силуанов

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина доложат президенту Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, темой доклада станет регулирование банковского кредитования, добавил он, напомнив, что в настоящее время продолжается совещание у президента по вопросам экономики. "Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.Ранее в ходе совещания глава государства призвал правительство и ЦБ эффективнее координировать действия по борьбе с инфляцией - прежде всего, за счет увеличения предложения товаров и услуг. Объем предложения должен отвечать спросу - как граждан, так и бизнеса. Пресс-секретарь президент РФ констатировал, что участники подобных мероприятий, как правило, активно обмениваются мнения. Среди участников - премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

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владимир путин, экономика рф, максим решетников, антон силуанов, эльвира набиуллина