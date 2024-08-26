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В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240826/finlyandiya-851133014.html
В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ
В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ
Трое граждан Франции ушли из Финляндии в Россию, чтобы полюбоваться природой и понаблюдать за птицами, но на обратном пути они были задержаны, сообщает... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:22+0300
2024-08-26T17:22+0300
политика
финляндия
франция
пограничники
российско-финская граница
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Трое граждан Франции ушли из Финляндии в Россию, чтобы полюбоваться природой и понаблюдать за птицами, но на обратном пути они были задержаны, сообщает пограничная охрана Финляндии. "Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии – ред.)" - говорится в сообщении на сайте пограничной охраны. Пограничная служба сообщает, что границу пересекли граждане Франции. Они приехали посмотреть на природу и понаблюдать за птицами. Когда они подошли к границе со стороны Финляндии, то увидели знаки, предупреждающие о пограничной зоне, но проигнорировали их.В погранохране Финляндии пояснили, что трое мужчин, пробыв в России всего несколько минут, вернулись в Финляндию. Там их сразу же задержали пограничники, которые начали предварительное расследование инцидента.Граждане Франции признали, что пересекли государственную границу, и теперь им грозит штраф. По информации, полученной от пограничной службы, комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии поддерживает связь с комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.
https://1prime.ru/20240823/finlyandiya-851083408.html
финляндия
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финляндия, франция, пограничники, российско-финская граница
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, Пограничники, российско-финская граница
17:22 26.08.2024
 
В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ

В Финляндии задержали троих граждан Франции за нарушение госграницы

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 26 авг ПРАЙМ. Трое граждан Франции ушли из Финляндии в Россию, чтобы полюбоваться природой и понаблюдать за птицами, но на обратном пути они были задержаны, сообщает пограничная охрана Финляндии.
"Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии – ред.)" - говорится в сообщении на сайте пограничной охраны.
Пограничная служба сообщает, что границу пересекли граждане Франции. Они приехали посмотреть на природу и понаблюдать за птицами. Когда они подошли к границе со стороны Финляндии, то увидели знаки, предупреждающие о пограничной зоне, но проигнорировали их.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
23 августа, 14:18
В погранохране Финляндии пояснили, что трое мужчин, пробыв в России всего несколько минут, вернулись в Финляндию. Там их сразу же задержали пограничники, которые начали предварительное расследование инцидента.
Граждане Франции признали, что пересекли государственную границу, и теперь им грозит штраф. По информации, полученной от пограничной службы, комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии поддерживает связь с комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯФРАНЦИЯПограничникироссийско-финская граница
 
 
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