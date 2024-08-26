https://1prime.ru/20240826/finlyandiya-851133014.html

В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ

В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Финляндии задержали троих французов после нескольких минут в РФ

Трое граждан Франции ушли из Финляндии в Россию, чтобы полюбоваться природой и понаблюдать за птицами, но на обратном пути они были задержаны, сообщает... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:22+0300

2024-08-26T17:22+0300

2024-08-26T17:22+0300

политика

финляндия

франция

пограничники

российско-финская граница

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Трое граждан Франции ушли из Финляндии в Россию, чтобы полюбоваться природой и понаблюдать за птицами, но на обратном пути они были задержаны, сообщает пограничная охрана Финляндии. "Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии – ред.)" - говорится в сообщении на сайте пограничной охраны. Пограничная служба сообщает, что границу пересекли граждане Франции. Они приехали посмотреть на природу и понаблюдать за птицами. Когда они подошли к границе со стороны Финляндии, то увидели знаки, предупреждающие о пограничной зоне, но проигнорировали их.В погранохране Финляндии пояснили, что трое мужчин, пробыв в России всего несколько минут, вернулись в Финляндию. Там их сразу же задержали пограничники, которые начали предварительное расследование инцидента.Граждане Франции признали, что пересекли государственную границу, и теперь им грозит штраф. По информации, полученной от пограничной службы, комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии поддерживает связь с комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.

https://1prime.ru/20240823/finlyandiya-851083408.html

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финляндия, франция, пограничники, российско-финская граница