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Путин предупредил о недопустимости "пустышек для галочки" в нацпроектах
Путин предупредил о недопустимости "пустышек для галочки" в нацпроектах - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил о недопустимости "пустышек для галочки" в нацпроектах
Воплощая в жизнь планы по развитию страны, российские власти опираются на ситуацию в экономик, она растет хорошими темпами, отметил на совещании по... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:51+0300
2024-08-26T11:51+0300
2024-08-26T11:53+0300
россия
владимир путин
экономика рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Воплощая в жизнь планы по развитию страны, российские власти опираются на ситуацию в экономик, она растет хорошими темпами, отметил на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин. Президент отдельно подчеркнул, что в национальных проектах, направленных на достижение стратегических целей в экономике, недопустимы "какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки". "То есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - отметил Путин.Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь".
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россия, владимир путин, экономика рф
РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ
Путин предупредил о недопустимости "пустышек для галочки" в нацпроектах
Путин: в нацпроектах недопустимы пустышки для бюрократической галочки
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Воплощая в жизнь планы по развитию страны, российские власти опираются на ситуацию в экономик, она растет хорошими темпами, отметил на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин.
Президент отдельно подчеркнул, что в национальных проектах, направленных на достижение стратегических целей в экономике, недопустимы "какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки". "То есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - отметил Путин.
Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь".
Мишустин раскрыл подробности нацпроекта "Семья"