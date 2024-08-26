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Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах

Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах - 26.08.2024, ПРАЙМ

Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах

Утренние ракетные удары нанесли серьезный ущерб Киевской ГЭС, частично разрушена дамба Киевского водохранилища и машинный зал станции, пишет украинское издание... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:47+0300

2024-08-26T14:47+0300

2024-08-26T14:47+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Утренние ракетные удары нанесли серьезный ущерб Киевской ГЭС, частично разрушена дамба Киевского водохранилища и машинный зал станции, пишет украинское издание "Страна". Администрация области подтвердила, что обстрелы повредили два энергообъекта, трое рабочих получили ранения, в два десятка частных домов попали осколки. Утром в понедельник по всей Украине объявили воздушную тревогу. Российское Министерство обороны подтвердило массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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россия, украина, минобороны рф, киев