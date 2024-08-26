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Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове
Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове - 26.08.2024, ПРАЙМ
Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:52+0300
2024-08-26T15:52+0300
энергетика
магатэ
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завтра посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Сегодня он вылетает из Вены в Россию", - написал Ульянов в своем аккаунте в Telegram.По словам самого Гросси, он намерен лично оценить ситуацию на атомной станции и обсудить дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности.Глава агентства также призвал стороны конфликта на Украине не подвергать опасности безопасность ядерных объектов. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и надежности ядерных объектов и отметил необходимость соблюдения семи столпов ядерной безопасности и пяти специфических принципов, разработанных ранее для защиты Запорожской АЭС.
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магатэ, курская аэс
Энергетика, МАГАТЭ, Курская АЭС
15:52 26.08.2024
 
Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове

Ульянов: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС

© CC BY 2.0 / Fredrik Dahl / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© CC BY 2.0 / Fredrik Dahl / IAEA
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завтра посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Сегодня он вылетает из Вены в Россию", - написал Ульянов в своем аккаунте в Telegram.
По словам самого Гросси, он намерен лично оценить ситуацию на атомной станции и обсудить дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности.
Глава агентства также призвал стороны конфликта на Украине не подвергать опасности безопасность ядерных объектов. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и надежности ядерных объектов и отметил необходимость соблюдения семи столпов ядерной безопасности и пяти специфических принципов, разработанных ранее для защиты Запорожской АЭС.
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 21:38
 
ЭнергетикаМАГАТЭКурская АЭС
 
 
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