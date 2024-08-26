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Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове - 26.08.2024, ПРАЙМ

Гросси возглавит миссию МАГАТЭ на АЭС в Курчатове

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:52+0300

2024-08-26T15:52+0300

2024-08-26T15:52+0300

энергетика

магатэ

курская аэс

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завтра посетит Курскую АЭС и ее город-спутник Курчатов. Сегодня он вылетает из Вены в Россию", - написал Ульянов в своем аккаунте в Telegram.По словам самого Гросси, он намерен лично оценить ситуацию на атомной станции и обсудить дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности.Глава агентства также призвал стороны конфликта на Украине не подвергать опасности безопасность ядерных объектов. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и надежности ядерных объектов и отметил необходимость соблюдения семи столпов ядерной безопасности и пяти специфических принципов, разработанных ранее для защиты Запорожской АЭС.

https://1prime.ru/20240822/grossi-851072759.html

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магатэ, курская аэс