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Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки

Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки - 26.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки

Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности,... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:43+0300

2024-08-26T11:43+0300

2024-08-26T11:43+0300

госдума

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

анатолий аксаков

недвижимость

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Анатолия Аксакова, уже в осеннюю сессию парламентарии начнут обсуждать сразу нескольких новых программ. В частности, он предложил проработать вопрос создания научных и производственных центров со своими академгородками. Советский опыт пригодился бы в нынешней ситуации, уверен парламентарий. Также осенью вступает в силу закон, закрепляющий для заемщика возможность самостоятельной реализации ипотечного жилья, рассказала ранее агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Закон обяжет кредитные учреждения давать заемщику для самостоятельной реализации объекта недвижимости четыре месяца. По согласованию этот срок может быть продлен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, анатолий аксаков, недвижимость