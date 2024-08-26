Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240826/ipoteka-851122508.html
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки - 26.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки
Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:43+0300
2024-08-26T11:43+0300
госдума
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
анатолий аксаков
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Анатолия Аксакова, уже в осеннюю сессию парламентарии начнут обсуждать сразу нескольких новых программ. В частности, он предложил проработать вопрос создания научных и производственных центров со своими академгородками. Советский опыт пригодился бы в нынешней ситуации, уверен парламентарий. Также осенью вступает в силу закон, закрепляющий для заемщика возможность самостоятельной реализации ипотечного жилья, рассказала ранее агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Закон обяжет кредитные учреждения давать заемщику для самостоятельной реализации объекта недвижимости четыре месяца. По согласованию этот срок может быть продлен.
https://1prime.ru/20240824/bank-851086260.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb2c2086b7ad765b1d0e7c2f45407234.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, анатолий аксаков, недвижимость
Госдума, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, Анатолий Аксаков, Недвижимость
11:43 26.08.2024
 
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки

Аксаков: в России появятся четыре новые льготные ипотечные программы

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Анатолия Аксакова, уже в осеннюю сессию парламентарии начнут обсуждать сразу нескольких новых программ. В частности, он предложил проработать вопрос создания научных и производственных центров со своими академгородками. Советский опыт пригодился бы в нынешней ситуации, уверен парламентарий.
Также осенью вступает в силу закон, закрепляющий для заемщика возможность самостоятельной реализации ипотечного жилья, рассказала ранее агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Закон обяжет кредитные учреждения давать заемщику для самостоятельной реализации объекта недвижимости четыре месяца. По согласованию этот срок может быть продлен.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Банки придумали способ продавать ипотеку, несмотря на стоп-ставки
24 августа, 02:02
 
Госдумаипотекасемейная ипотекальготная ипотекаАнатолий АксаковНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала