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Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки - 26.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки
Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:43+0300
2024-08-26T11:43+0300
2024-08-26T11:43+0300
госдума
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
анатолий аксаков
недвижимость
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Для россиян могут разработать четыре новые льготные ипотечные программы - рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Анатолия Аксакова, уже в осеннюю сессию парламентарии начнут обсуждать сразу нескольких новых программ. В частности, он предложил проработать вопрос создания научных и производственных центров со своими академгородками. Советский опыт пригодился бы в нынешней ситуации, уверен парламентарий. Также осенью вступает в силу закон, закрепляющий для заемщика возможность самостоятельной реализации ипотечного жилья, рассказала ранее агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Закон обяжет кредитные учреждения давать заемщику для самостоятельной реализации объекта недвижимости четыре месяца. По согласованию этот срок может быть продлен.
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госдума, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, анатолий аксаков, недвижимость
Госдума, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, Анатолий Аксаков, Недвижимость
Россиянам пообещали четыре новых вида льготной ипотеки
Аксаков: в России появятся четыре новые льготные ипотечные программы