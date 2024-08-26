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Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов

Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов - 26.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов

Строительство частных домов с использованием эскроу-счетов защитит средства людей и станет дополнительной гарантией для российских семей, заявил премьер-министр | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:43+0300

2024-08-26T15:43+0300

2024-08-26T15:44+0300

эскроу-счета

частные дома

михаил мишустин

россия

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КАЛУГА, 26 авг – ПРАЙМ. Строительство частных домов с использованием эскроу-счетов защитит средства людей и станет дополнительной гарантией для российских семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге. "В систему эскроу-счетов включено теперь возведение и частных домов. Что позволит защитить средства людей. Потому что оплату застройщик получит лишь после того, как завершит все работы. Это также поможет привлекать только профессиональные организации. И станет дополнительной гарантией для семьи, чтобы создавать планы на будущее", - сказал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эскроу-счета, частные дома, михаил мишустин, россия