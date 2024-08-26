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Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов
Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов
Строительство частных домов с использованием эскроу-счетов защитит средства людей и станет дополнительной гарантией для российских семей, заявил премьер-министр | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:43+0300
2024-08-26T15:44+0300
эскроу-счета
частные дома
михаил мишустин
россия
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КАЛУГА, 26 авг – ПРАЙМ. Строительство частных домов с использованием эскроу-счетов защитит средства людей и станет дополнительной гарантией для российских семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге. "В систему эскроу-счетов включено теперь возведение и частных домов. Что позволит защитить средства людей. Потому что оплату застройщик получит лишь после того, как завершит все работы. Это также поможет привлекать только профессиональные организации. И станет дополнительной гарантией для семьи, чтобы создавать планы на будущее", - сказал Мишустин.
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эскроу-счета, частные дома, михаил мишустин, россия
эскроу-счета, Частные дома, Михаил Мишустин, РОССИЯ
15:43 26.08.2024 (обновлено: 15:44 26.08.2024)
 
Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов

Мишустин: включение ИЖС в систему эскроу-счетов - дополнительная гарантия семьям

© Фото : Unsplash/Sieuwert OtterlooЧастный дом
Частный дом - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© Фото : Unsplash/Sieuwert Otterloo
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КАЛУГА, 26 авг – ПРАЙМ. Строительство частных домов с использованием эскроу-счетов защитит средства людей и станет дополнительной гарантией для российских семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге.
"В систему эскроу-счетов включено теперь возведение и частных домов. Что позволит защитить средства людей. Потому что оплату застройщик получит лишь после того, как завершит все работы. Это также поможет привлекать только профессиональные организации. И станет дополнительной гарантией для семьи, чтобы создавать планы на будущее", - сказал Мишустин.
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эскроу-счетаЧастные домаМихаил МишустинРОССИЯ
 
 
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