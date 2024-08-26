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СМИ: продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов
СМИ: продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов - 26.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов
Производители и продавцы канцтоваров заявили о риске закрытия тысяч магазинов из-за возможности маркетплейсов сокращать облагаемые НДС поступления, выяснил... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:44+0300
2024-08-26T11:44+0300
2024-08-26T11:44+0300
экономика
канцелярия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производители и продавцы канцтоваров заявили о риске закрытия тысяч магазинов из-за возможности маркетплейсов сокращать облагаемые НДС поступления, выяснил "Коммерсантъ".Согласно изданию, производители отмечают, что площадки не платят страховые взносы и НДС в полном объеме, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Они также указывают на использование посреднических договоров и подмену стандартных трудовых отношений самозанятыми.Ассоциация канцелярского рынка России также оценила недоплату налогов в годе в размере до одного триллиона рублей и призвала вводить налоговое обложение для площадок по аналогии с классическими интернет-магазинами.Отмечается, что ассоциация направила письмо в Минпромторг, который обратил внимание на информацию и намеревается провести проверку. Комитет Госдумы по предпринимательству также обещал использовать этот материал при разработке законодательства о агрегаторах.
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канцелярия
СМИ: продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов
"Ъ": продавцы канцелярских товаров обратились с жалобой в правительство
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Производители и продавцы канцтоваров заявили о риске закрытия тысяч магазинов из-за возможности маркетплейсов сокращать облагаемые НДС поступления, выяснил
"Коммерсантъ".
Согласно изданию, производители отмечают, что площадки не платят страховые взносы и НДС в полном объеме, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Они также указывают на использование посреднических договоров и подмену стандартных трудовых отношений самозанятыми.
Ассоциация канцелярского рынка России также оценила недоплату налогов в годе в размере до одного триллиона рублей и призвала вводить налоговое обложение для площадок по аналогии с классическими интернет-магазинами.
Отмечается, что ассоциация направила письмо в Минпромторг, который обратил внимание на информацию и намеревается провести проверку. Комитет Госдумы по предпринимательству также обещал использовать этот материал при разработке законодательства о агрегаторах.
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