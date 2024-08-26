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В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов

В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ

В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов

За пять месяцев проверок были выявлены хищения гуманитарной помощи на нужды украинской армии общей суммой 4,2 миллиона долларов, сообщили в министерстве обороны | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:50+0300

2024-08-26T14:50+0300

2024-08-26T14:50+0300

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. За пять месяцев проверок были выявлены хищения гуманитарной помощи на нужды украинской армии общей суммой 4,2 миллиона долларов, сообщили в министерстве обороны Украины."По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года министерство обороны Украины в сотрудничестве с государственной таможенной службой Украины выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов)", - следует из заявления ведомства. В министерстве также подчеркнули, что около 400 единиц средств передвижения, 500 тонн необходимых товаров и 6 тонн продуктов питания так и не дошли в воинские подразделения.В рамках расследования ведомство направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для проверки на предмет обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением отдельными лицами.

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украина, коррупция на украине, всу