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В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов
В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов - 26.08.2024, ПРАЙМ
В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов
За пять месяцев проверок были выявлены хищения гуманитарной помощи на нужды украинской армии общей суммой 4,2 миллиона долларов, сообщили в министерстве обороны | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:50+0300
2024-08-26T14:50+0300
украина
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. За пять месяцев проверок были выявлены хищения гуманитарной помощи на нужды украинской армии общей суммой 4,2 миллиона долларов, сообщили в министерстве обороны Украины."По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года министерство обороны Украины в сотрудничестве с государственной таможенной службой Украины выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов)", - следует из заявления ведомства. В министерстве также подчеркнули, что около 400 единиц средств передвижения, 500 тонн необходимых товаров и 6 тонн продуктов питания так и не дошли в воинские подразделения.В рамках расследования ведомство направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для проверки на предмет обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением отдельными лицами.
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украина, коррупция на украине, всу
УКРАИНА, коррупция на Украине, ВСУ
14:50 26.08.2024
 
В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов

Минобороны Украины за 5 месяцев выявило хищений гумпомощи для ВСУ на $4,2 млн

© fotolia.com / efiredДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© fotolia.com / efired
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. За пять месяцев проверок были выявлены хищения гуманитарной помощи на нужды украинской армии общей суммой 4,2 миллиона долларов, сообщили в министерстве обороны Украины.
"По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года министерство обороны Украины в сотрудничестве с государственной таможенной службой Украины выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов)", - следует из заявления ведомства.
В министерстве также подчеркнули, что около 400 единиц средств передвижения, 500 тонн необходимых товаров и 6 тонн продуктов питания так и не дошли в воинские подразделения.
В рамках расследования ведомство направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для проверки на предмет обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением отдельными лицами.
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УКРАИНАкоррупция на УкраинеВСУ
 
 
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