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Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам хакеров, которые, якобы, выступили в поддержку задержанного Павла Дурова, сообщает газета Parisien. | 26.08.2024, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 26 авг - ПРАЙМ. Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам хакеров, которые, якобы, выступили в поддержку задержанного Павла Дурова, сообщает газета Parisien. Издание пишет, что хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки, произошедшие в воскресенье. В результате этих атак несколько французских сайтов были замедлены или временно стали недоступны в течение дня.Согласно информации, опубликованной в издании Parisien, атаке подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза "Крестьянская конфедерация", газеты Voix du Nord и некоторые другие ресурсы. Кроме того, злоумышленники также атаковали один из государственных сайтов страны.В субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании в аэропорту Ле-Бурже основателя Telegram Павла Дурова. Утверждается, что его задержали при выходе из частного самолета из Азербайджана. По данным прессы, Дуров с французским гражданством значился в списке разыскиваемых лиц. Его могут обвинить в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, а также в отказе от сотрудничества с властями, что может грозить ему 20 годами тюрьмы.Позже французские СМИ сообщили, что срок содержания Павла Дурова под стражей был продлён. Они отметили, что во Франции человека можно задержать для допроса максимум на 96 часов. После этого судья принимает решение о том, освободить задержанного или выдвинуть обвинения и заключить его под стражу.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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франция, кибератака, павел дуров, блокировка telegram, арест
Политика, ФРАНЦИЯ, кибератака, Павел Дуров, Блокировка Telegram, арест
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Parisien: ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
ПАРИЖ, 26 авг - ПРАЙМ.
Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам хакеров, которые, якобы, выступили в поддержку задержанного Павла Дурова, сообщает газета Parisien
.
Издание пишет, что хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки, произошедшие в воскресенье. В результате этих атак несколько французских сайтов были замедлены или временно стали недоступны в течение дня.
Согласно информации, опубликованной в издании Parisien, атаке подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза "Крестьянская конфедерация", газеты Voix du Nord и некоторые другие ресурсы. Кроме того, злоумышленники также атаковали один из государственных сайтов страны.
В МИД Франции объяснили отказ комментировать арест Дурова
В субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании в аэропорту Ле-Бурже основателя Telegram Павла Дурова. Утверждается, что его задержали при выходе из частного самолета из Азербайджана. По данным прессы, Дуров с французским гражданством значился в списке разыскиваемых лиц. Его могут обвинить в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, а также в отказе от сотрудничества с властями, что может грозить ему 20 годами тюрьмы.
Позже французские СМИ сообщили, что срок содержания Павла Дурова под стражей был продлён. Они отметили, что во Франции человека можно задержать для допроса максимум на 96 часов. После этого судья принимает решение о том, освободить задержанного или выдвинуть обвинения и заключить его под стражу.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.