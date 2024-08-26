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Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента
Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента - 26.08.2024, ПРАЙМ
Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента
В январе-июле 2024 года контейнерный рынок России вырос на 9,3% и составил 3,9 млн TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:45+0300
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2024-08-26T15:45+0300
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контейнеры
россия
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В январе-июле 2024 года контейнерный рынок России вырос на 9,3% и составил 3,9 млн TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, с января по июль 2024 года российский контейнерный рынок увеличился на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 3,852 миллиона TEU", - говорится в сообщении. Объёмы импортных перевозок увеличились на 5% и достигли 1,643 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU). Экспортные перевозки выросли на 9% до 1,050 миллиона TEU, а внутренние перевозки — на 13% до 808 тысяч TEU. Контейнерный транзит увеличился на 23% и составил 351 тысячу TEU."Из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне отправки контейнеров с экспортными грузами в направлении дальневосточных портов сократились на 27% по итогам семи месяцев 2024 года, до 226 тысяч TEU", - пишет компания. За отчётный период импортные контейнерные перевозки через сухопутные пограничные переходы из Китая в Россию сократились на 12% и составили 384 тысячи TEU. По итогам июля 2024 года рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 543 тысяч TEU.
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торговля, контейнеры, россия, fesco
торговля, Контейнеры, РОССИЯ, FESCO
Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента
Fesco: контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В январе-июле 2024 года контейнерный рынок России вырос на 9,3% и составил 3,9 млн TEU, сообщили в транспортной группе Fesco.
"Согласно данным аналитиков Fesco, с января по июль 2024 года российский контейнерный рынок увеличился на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 3,852 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
Объёмы импортных перевозок увеличились на 5% и достигли 1,643 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU). Экспортные перевозки выросли на 9% до 1,050 миллиона TEU, а внутренние перевозки — на 13% до 808 тысяч TEU. Контейнерный транзит увеличился на 23% и составил 351 тысячу TEU.
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"Из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне отправки контейнеров с экспортными грузами в направлении дальневосточных портов сократились на 27% по итогам семи месяцев 2024 года, до 226 тысяч TEU", - пишет компания.
За отчётный период импортные контейнерные перевозки через сухопутные пограничные переходы из Китая в Россию сократились на 12% и составили 384 тысячи TEU. По итогам июля 2024 года рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 543 тысяч TEU.