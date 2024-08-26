https://1prime.ru/20240826/konteyner-851130127.html

Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента

Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента - 26.08.2024, ПРАЙМ

Контейнерный рынок РФ за 7 месяцев вырос на 9,3 процента

В январе-июле 2024 года контейнерный рынок России вырос на 9,3% и составил 3,9 млн TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:45+0300

2024-08-26T15:45+0300

2024-08-26T15:45+0300

торговля

контейнеры

россия

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/83752/04/837520469_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_00114f245d6a626d0f10efcefcb58d69.jpg

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В январе-июле 2024 года контейнерный рынок России вырос на 9,3% и составил 3,9 млн TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, с января по июль 2024 года российский контейнерный рынок увеличился на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 3,852 миллиона TEU", - говорится в сообщении. Объёмы импортных перевозок увеличились на 5% и достигли 1,643 миллиона двадцатифутовых эквивалентов (TEU). Экспортные перевозки выросли на 9% до 1,050 миллиона TEU, а внутренние перевозки — на 13% до 808 тысяч TEU. Контейнерный транзит увеличился на 23% и составил 351 тысячу TEU."Из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне отправки контейнеров с экспортными грузами в направлении дальневосточных портов сократились на 27% по итогам семи месяцев 2024 года, до 226 тысяч TEU", - пишет компания. За отчётный период импортные контейнерные перевозки через сухопутные пограничные переходы из Китая в Россию сократились на 12% и составили 384 тысячи TEU. По итогам июля 2024 года рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 543 тысяч TEU.

https://1prime.ru/20240819/sevmorput-850989587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля, контейнеры, россия, fesco