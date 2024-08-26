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Москвичам рассказали, когда на небе можно будет увидеть МКС

Москвичам рассказали, когда на небе можно будет увидеть МКС - 26.08.2024, ПРАЙМ

Москвичам рассказали, когда на небе можно будет увидеть МКС

МКС, пролетающая на ночном небе в виде яркой звезды, будет видна жителям Москвы и области с 26 августа по 4 сентября, сообщили в пресс-службе Музея космонавтики | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:22+0300

2024-08-26T15:22+0300

2024-08-26T15:22+0300

москва

космос

мкс

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. МКС, пролетающая на ночном небе в виде яркой звезды, будет видна жителям Москвы и области с 26 августа по 4 сентября, сообщили в пресс-службе Музея космонавтики в Москве. Обычно МКС пролетает над Землей в течение трех-пяти минут. Поэтому место для наблюдений нужно выбирать заранее. Чтобы избежать помех от городских огней и зданий, лучше отправиться в отдалённое от городской местности место на открытом воздухе.В музее уточнили, что МКС будет двигаться преимущественно с юго-запада на юго-восток. В ночном небе станция выглядит как яркая звезда, медленно движущаяся по этому направлению. Иногда можно будет увидеть два пролёта МКС за одну ночь.В понедельник станцию можно было увидеть в 3:30 - 3:33 по московскому времени. 27 августа её можно будет наблюдать в 2:42 - 2:43 по московскому времени невысоко над горизонтом, а затем с 4:15 до 4:20 по московскому времени. В среду она появится с 3:27 до 3:30 по московскому времени.В четверг МКС также будет видна дважды – с 2.39 до 2.49 мск и с 4.12 до 4.17 мск. 30 августа шанс заметить станцию выпадет с 3.24 до 3.27 мск, а в субботу с 2.36 до 2.37 мск и с 4.08 до 4.13 мск.

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