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Путин заявил, что кредитование в РФ растет, несмотря на повышение ставки ЦБ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что кредитование в РФ растет, несмотря на повышение ставки ЦБ
Путин заявил, что кредитование в РФ растет, несмотря на повышение ставки ЦБ - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что кредитование в РФ растет, несмотря на повышение ставки ЦБ
Кредитование продолжает расти опережающими темпами, динамика инфляции при этом не замедляется, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, рассказал... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:13+0300
2024-08-26T12:13+0300
владимир путин
повышение ключевой ставки
инфляция в россии
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кредитование продолжает расти опережающими темпами, динамика инфляции при этом не замедляется, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, рассказал российский президент Владимир Путин. Он сделал ряд заявлений на совещании по экономическим вопросам.Так, он подчеркнул, что ЦБ вынужден менять ключевую ставку в целях сдерживания инфляции. После последнего повышения на рынке банковского кредитования продолжает наблюдаться опережающая динамика, объяснил глава государства."По итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей", - привел он статистические данные. "По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - заключил Путин.В июле Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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владимир путин, повышение ключевой ставки, инфляция в россии
Владимир Путин, повышение ключевой ставки, инфляция в России
12:13 26.08.2024
 
Путин заявил, что кредитование в РФ растет, несмотря на повышение ставки ЦБ

Путин: кредитование в РФ не замедляется, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кредитование продолжает расти опережающими темпами, динамика инфляции при этом не замедляется, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, рассказал российский президент Владимир Путин. Он сделал ряд заявлений на совещании по экономическим вопросам.
Так, он подчеркнул, что ЦБ вынужден менять ключевую ставку в целях сдерживания инфляции. После последнего повышения на рынке банковского кредитования продолжает наблюдаться опережающая динамика, объяснил глава государства.
"По итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей", - привел он статистические данные.
"По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - заключил Путин.
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В июле Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Владимир Путинповышение ключевой ставкиинфляция в России
 
 
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