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"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области
В связи с вторжением ВСУ в Курскую область на Западе распространяется опасная и недостоверная пропаганда, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:56+0300
2024-08-26T17:56+0300
2024-08-26T17:56+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В связи с вторжением ВСУ в Курскую область на Западе распространяется опасная и недостоверная пропаганда, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Крук заявил, что информация об Украине, которая публикуется в СМИ, часто оказывается ложью. Её распространяют, чтобы создать определенную картину событий, но на самом деле ситуация гораздо сложнее и мрачнее.По словам Алистера, обман, который пытаются создать на Западе, "представляет огромную опасность", потому что он "полностью оторван от реальности". Экс-агент объяснил, что вторжение ВСУ только усилило враждебность населения России по отношению к Украине и Западу. Однако для лидеров НАТО важнее сформировать "позитивную" историю перед президентскими выборами в США.
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запад, обман, сми
Вооружения, ЗАПАД, обман, СМИ
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области
Крук: западные СМИ распространяют опасную пропаганду о ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.
В связи с вторжением ВСУ в Курскую область на Западе распространяется опасная и недостоверная пропаганда, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
Крук заявил, что информация об Украине, которая публикуется в СМИ, часто оказывается ложью. Её распространяют, чтобы создать определенную картину событий, но на самом деле ситуация гораздо сложнее и мрачнее.
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По словам Алистера, обман, который пытаются создать на Западе, "представляет огромную опасность", потому что он "полностью оторван от реальности".
Экс-агент объяснил, что вторжение ВСУ только усилило враждебность населения России по отношению к Украине и Западу. Однако для лидеров НАТО важнее сформировать "позитивную" историю перед президентскими выборами в США.