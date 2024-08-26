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"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области

"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области

В связи с вторжением ВСУ в Курскую область на Западе распространяется опасная и недостоверная пропаганда, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:56+0300

2024-08-26T17:56+0300

2024-08-26T17:56+0300

вооружения

запад

обман

сми

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В связи с вторжением ВСУ в Курскую область на Западе распространяется опасная и недостоверная пропаганда, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Крук заявил, что информация об Украине, которая публикуется в СМИ, часто оказывается ложью. Её распространяют, чтобы создать определенную картину событий, но на самом деле ситуация гораздо сложнее и мрачнее.По словам Алистера, обман, который пытаются создать на Западе, "представляет огромную опасность", потому что он "полностью оторван от реальности". Экс-агент объяснил, что вторжение ВСУ только усилило враждебность населения России по отношению к Украине и Западу. Однако для лидеров НАТО важнее сформировать "позитивную" историю перед президентскими выборами в США.

https://1prime.ru/20240826/peregovory-851125291.html

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запад, обман, сми