Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240826/kurskaya-oblast-851138069.html
Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов
Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов - 26.08.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов
Жители приграничья в Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили 215 сертификатов на покупку квартир, сообщается в Telegram-канале правительства Курской | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T22:55+0300
2024-08-26T22:55+0300
недвижимость
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/76432/26/764322693_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_8e124f59d396694a1212f7e75f07acba.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.Жители приграничья в Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили 215 сертификатов на покупку квартир, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. В Курской области жители приграничных районов, которые ранее подали заявления, продолжают получать сертификаты на покупку квартир. На данный момент уже выдано 215 сертификатов в рамках первой волны. Для этих целей из федерального бюджета было направлено 1,7 миллиарда рублей.Власти сообщили, что в регион дополнительно поступило 10,7 миллиарда федеральных средств и 100 миллионов региональных. Это позволит выдать ещё 1 916 сертификатов по ранее поданным заявлениям. Из них 844 уже приняты к рассмотрению. Специалисты продолжают работу с остальными семьями. В приоритете — куряне, дома которых были полностью разрушены, а также семьи с несовершеннолетними детьми.В правительстве Курской области пояснили, что можно приобрести квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. На текущий момент в новостройках доступно более двух тысяч квартир, а на вторичном рынке — свыше шести тысяч, из которых пять тысяч находятся в областном центре. Кроме того, предлагается пять тысяч индивидуальных жилых домов. Все застройщики региона готовы предоставить индивидуальный подход к каждому покупателю.
https://1prime.ru/20240826/aes-851136970.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76432/26/764322693_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_bc5e13db63fde292def7276cd7b47ae8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость
Недвижимость, Недвижимость
22:55 26.08.2024
 
Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов

Пострадавшие в Курской области получили 215 сертификатов на покупку квартиры

© fotolia.com / johnnychaosИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© fotolia.com / johnnychaos
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.Жители приграничья в Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили 215 сертификатов на покупку квартир, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
В Курской области жители приграничных районов, которые ранее подали заявления, продолжают получать сертификаты на покупку квартир. На данный момент уже выдано 215 сертификатов в рамках первой волны. Для этих целей из федерального бюджета было направлено 1,7 миллиарда рублей.
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт
20:37
Власти сообщили, что в регион дополнительно поступило 10,7 миллиарда федеральных средств и 100 миллионов региональных. Это позволит выдать ещё 1 916 сертификатов по ранее поданным заявлениям. Из них 844 уже приняты к рассмотрению. Специалисты продолжают работу с остальными семьями. В приоритете — куряне, дома которых были полностью разрушены, а также семьи с несовершеннолетними детьми.
В правительстве Курской области пояснили, что можно приобрести квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. На текущий момент в новостройках доступно более двух тысяч квартир, а на вторичном рынке — свыше шести тысяч, из которых пять тысяч находятся в областном центре. Кроме того, предлагается пять тысяч индивидуальных жилых домов. Все застройщики региона готовы предоставить индивидуальный подход к каждому покупателю.
 
НедвижимостьНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала