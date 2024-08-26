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Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов

Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов - 26.08.2024, ПРАЙМ

Пострадавшие в Курской области получили 215 жилищных сертификатов

Жители приграничья в Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили 215 сертификатов на покупку квартир, сообщается в Telegram-канале правительства Курской | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T22:55+0300

2024-08-26T22:55+0300

2024-08-26T22:55+0300

недвижимость

недвижимость

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ.Жители приграничья в Курской области, пострадавшие от атак ВСУ, получили 215 сертификатов на покупку квартир, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. В Курской области жители приграничных районов, которые ранее подали заявления, продолжают получать сертификаты на покупку квартир. На данный момент уже выдано 215 сертификатов в рамках первой волны. Для этих целей из федерального бюджета было направлено 1,7 миллиарда рублей.Власти сообщили, что в регион дополнительно поступило 10,7 миллиарда федеральных средств и 100 миллионов региональных. Это позволит выдать ещё 1 916 сертификатов по ранее поданным заявлениям. Из них 844 уже приняты к рассмотрению. Специалисты продолжают работу с остальными семьями. В приоритете — куряне, дома которых были полностью разрушены, а также семьи с несовершеннолетними детьми.В правительстве Курской области пояснили, что можно приобрести квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. На текущий момент в новостройках доступно более двух тысяч квартир, а на вторичном рынке — свыше шести тысяч, из которых пять тысяч находятся в областном центре. Кроме того, предлагается пять тысяч индивидуальных жилых домов. Все застройщики региона готовы предоставить индивидуальный подход к каждому покупателю.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость