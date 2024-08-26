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"Ъ": российские НПЗ увеличили экспорт мазута до рекордных показателей
"Ъ": российские НПЗ увеличили экспорт мазута до рекордных показателей - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": российские НПЗ увеличили экспорт мазута до рекордных показателей
Российские нефтеперерабатывающие заводы стремительно увеличили экспорт мазута в августе, что привело к рекордным показателям этого года, передает "Коммерсантъ". | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:16+0300
2024-08-26T09:16+0300
2024-08-26T09:16+0300
энергетика
россия
мазут
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы стремительно увеличили экспорт мазута в августе, что привело к рекордным показателям этого года, передает "Коммерсантъ".По данным издания, за первые 23 дня месяца Россия экспортировала 1,1 миллиона баррелей в сутки (б/с), что на 200 тысяч тонн превышает объем поставок в июле.Кроме того, крупнейшими импортерами российского мазута являются Китай, Индия и Саудовская Аравия."Крупнейшим импортером российского мазута стал Китай, на который предварительно пришлось около 20% августовских поставок, или примерно 220 тыс. б/с", - говорится в материале.В издании отметили, что вплоть до 2022 года США были крупнейшим покупателем российского мазута, но введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России в ответ на спецоперацию на Украине привело к изменению ситуации.Российские нефтяные компании увеличивают экспорт мазута в свете рекордной загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в этом году. В частности, Новошахтинский и Туапсинский НПЗ увеличили переработку нефти после снижения загрузки из-за атак беспилотников. В августе ожидается переработка около 5,5 миллионов баррелей в сутки, заключили в издании.
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россия, мазут
Энергетика, РОССИЯ, МАЗУТ
"Ъ": российские НПЗ увеличили экспорт мазута до рекордных показателей
"Ъ": российские НПЗ в августе увеличили экспорт мазута до рекордных 1,1 млн б/c
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Российские нефтеперерабатывающие заводы стремительно увеличили экспорт мазута в августе, что привело к рекордным показателям этого года, передает
"Коммерсантъ".
По данным издания, за первые 23 дня месяца Россия экспортировала 1,1 миллиона баррелей в сутки (б/с), что на 200 тысяч тонн превышает объем поставок в июле.
Кроме того, крупнейшими импортерами российского мазута являются Китай, Индия и Саудовская Аравия.
"Крупнейшим импортером российского мазута стал Китай, на который предварительно пришлось около 20% августовских поставок, или примерно 220 тыс. б/с", - говорится в материале.
В издании отметили, что вплоть до 2022 года США были крупнейшим покупателем российского мазута, но введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России в ответ на спецоперацию на Украине привело к изменению ситуации.
Российские нефтяные компании увеличивают экспорт мазута в свете рекордной загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в этом году. В частности, Новошахтинский и Туапсинский НПЗ увеличили переработку нефти после снижения загрузки из-за атак беспилотников. В августе ожидается переработка около 5,5 миллионов баррелей в сутки, заключили в издании.
Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ