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В России сократилась средняя величина микрозайма

В России сократилась средняя величина микрозайма - 26.08.2024, ПРАЙМ

В России сократилась средняя величина микрозайма

Средний размер микрозайма в России в июле сократился за месяц на 1,6% и стал менее 10 тысяч рублей, впервые с апреля текущего года, сообщается в пресс-релизе... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:21+0300

2024-08-26T15:21+0300

2024-08-26T15:21+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в июле сократился за месяц на 1,6% и стал менее 10 тысяч рублей, впервые с апреля текущего года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным двух тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,95 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в июне 2024 года – 10,11 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. "Таким образом, в июле средний размер микрозайма "упал" ниже 10 тысяч рублей впервые с апреля текущего года. При этом до июля данный показатель рос семь месяцев подряд", - указывает НБКИ. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний "заём до зарплаты" в июле, напротив, вырос на 5,6% (в июле 2023 года – 9,43 тысячи рублей), сообщается в материале. В региональном разрезе наибольший средний размер такого займа в июле среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (11,74 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,88 тысячи), Московской области (10,64 тысячи), Ханты-Мансийском АО - Югре (10,23 тысячи) и Краснодарском крае (10,22 тысячи рублей). Наиболее существенное снижение среднего микрозайма среди тех же 30 лидеров в июле по сравнению июнем был отмечен в Адыгее (-4,8%), Ставропольском крае (-4,2%), Саратовской области (-4,1%), Краснодарском крае (-3,1%) и Омской области (-3,1%). Увеличение среднего займа было отмечено в Иркутской области (+2,4%), Удмуртии (+1,7%), Нижегородской области (+1,0%), Пермском крае (+0,9%) и Челябинской области (+0,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 2,7% и 0,9% соответственно. "Средний чек микрозайма в июле сократился впервые с конца прошлого года. На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

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