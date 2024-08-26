https://1prime.ru/20240826/minfin-851137399.html

Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды

Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды - 26.08.2024, ПРАЙМ

Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды

Минфин России сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие еврооблигации. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T21:48+0300

2024-08-26T21:48+0300

2024-08-26T21:48+0300

экономика

минфин

замещающие облигации

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минфин России сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие еврооблигации. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Минфин в текущем году сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения находящихся в обращении суверенных евробондов РФ по согласованию с их владельцами. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих государственных ценных бумаг РФ должна соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. При этом возможно превышение установленных законом о бюджете показателей программы государственных внешних заимствований РФ и верхнего предела государственного внешнего долга. Эмиссия и перевод Минфином России замещающих бумаг допускаются также на условиях, предусматривающих передачу (уступку) прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.

https://1prime.ru/20240820/nalogi-851013072.html

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минфин, замещающие облигации