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Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды
Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды - 26.08.2024, ПРАЙМ
Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды
Минфин России сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие еврооблигации. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T21:48+0300
2024-08-26T21:48+0300
2024-08-26T21:48+0300
экономика
минфин
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минфин России сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие еврооблигации. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Минфин в текущем году сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения находящихся в обращении суверенных евробондов РФ по согласованию с их владельцами. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих государственных ценных бумаг РФ должна соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. При этом возможно превышение установленных законом о бюджете показателей программы государственных внешних заимствований РФ и верхнего предела государственного внешнего долга. Эмиссия и перевод Минфином России замещающих бумаг допускаются также на условиях, предусматривающих передачу (уступку) прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.
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минфин, замещающие облигации
Экономика, Минфин, замещающие облигации
Минфин сможет выпустить суверенные замещающие евробонды
Минфин сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие евробонды
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минфин России сможет в 2024 году выпустить суверенные замещающие еврооблигации.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Минфин в текущем году сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения находящихся в обращении суверенных евробондов РФ по согласованию с их владельцами.
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Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих государственных ценных бумаг РФ должна соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. При этом возможно превышение установленных законом о бюджете показателей программы государственных внешних заимствований РФ и верхнего предела государственного внешнего долга.
Эмиссия и перевод Минфином России замещающих бумаг допускаются также на условиях, предусматривающих передачу (уступку) прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.