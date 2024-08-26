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Эксперты выделили основные тенденции мисселинга среди банков в России

Эксперты выделили основные тенденции мисселинга среди банков в России - 26.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты выделили основные тенденции мисселинга среди банков в России

Среди основных тенденций мисселинга в РФ в банковской сфере выделяется оформление полисов инвестиционного или накопительного страхования, сообщили опрошенные... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T16:41+0300

2024-08-26T16:41+0300

2024-08-26T16:41+0300

экономика

россия

банки

мисселинг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Среди основных тенденций мисселинга в РФ в банковской сфере выделяется оформление полисов инвестиционного или накопительного страхования, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее ЦБ РФ сообщил, что за первое полугодие 2024 года в Банк России на рассмотрение поступило 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 8,9% меньше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом количество жалоб в отношении банков составило 87,3 тысячи, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года. Регулятор тогда отметил, что законодательные изменения, вступившие в силу в январе 2024 года, помогли значительно снизить случаи навязывания дополнительных платных услуг при кредитовании: снижение жалоб на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На мисселинг стали жаловаться в 3,6 раза реже. "Среди основных тенденций мисселинга выделяются оформление полисов инвестиционного или накопительного страхования или продажа ПИФов вместо вклада, оформление депозита по ставке 0,01% с передачей денежных средств в управление, а также предложения комбинированных инвестиционных продуктов под обещания высокой доходности", - сказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. По ее словам, большинство жалоб, которые фиксирует проект, поступают от граждан старше 45-50 лет. Поскольку экономически активные клиенты, как она пояснила, именно к этому возрасту накапливают капитал, который хотят сберечь, инвестировать и приумножать. Более молодые потребители занимаются формированием базы капитала и предпочитают работать с брокерами, инвестируя осознанно. "Жалоб на мисселинг в 2024 году стало меньше… За первое полугодие текущего года к нам в проект поступило лишь две жалобы от лидеров инициативных групп, общая численность которых не превышает тысячи участников. Справедливости ради, нужно сказать, что значительной части предъявляющих претензии клиентов из этих групп уже был сделан перерасчёт и возврат средств", - сказала Лазарева, отметив, что статистика проекта в отношении обращений по поводу мисселинга может отличаться от данных регулятора. При этом эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семенов, говоря о недобросовестном поведении финансовых организаций и о мисселинге, как об одном из видов такого поведения, отметил, что "новых схем недобросовестных практик в 2024 году не появилось, - как правило, это комбинация существующих способов". "Все также в лидерах продажа одного продукта под видом другого - банки вместо депозитного договора предлагают заключить договор инвестиционного страхования, который, мягко говоря, значительно отличается от вклада и несёт в себе серьезные риски для неподготовленного человека", - сказал он. Семенов также подчеркнул, что обычно все недобросовестные предложения "мимикрируются под вклад". "Поэтому важно сначала посмотреть и прочитать все условия продукта, затем посчитать все риски такого продукта, и лишь затем подписывать документы и вкладывать средства", - советует эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, мисселинг