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Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам на Украине - 26.08.2024, ПРАЙМ

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Российские силы нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине высокоточным оружием. Эти объекты обеспечивали работу военно-промышленного... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:38+0300

2024-08-26T12:38+0300

2024-08-26T12:38+0300

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Российские силы нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине высокоточным оружием. Эти объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса противника, сообщило Минобороны РФ.Российская авиация и артиллерия уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.Подразделениями "Южной" группировки российских войск в течение суток заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 570 военнослужащих. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 480 военнослужащих.Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.

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россия, украина, сво, пво