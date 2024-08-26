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Юань обновил минимум на Мосбирже с конца июня

Юань обновил минимум на Мосбирже с конца июня - 26.08.2024, ПРАЙМ

Юань обновил минимум на Мосбирже с конца июня

Курс рубля днем остается в плюсе к юаню, китайская валюта обновила минимум с конца июня, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:12+0300

2024-08-26T14:12+0300

2024-08-26T14:21+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля днем остается в плюсе к юаню, китайская валюта обновила минимум с конца июня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.05 мск теряет 14 копеек, до 11,7 рубля. При этом ранее в ходе торгов юань обновил минимум с 28 июня, упав до 11,62 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 136,5 миллиарда рублей. Фактор налогов (и аккумулирования под них рублей) будет давить на позиции китайской валюты в ближайшие день-два, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Рассчитываю, что диапазон 11,7-11,9 рубля за юань преимущественно сохранит свою актуальность, хотя по-прежнему не исключаю кратковременного ухода курса на более низкие уровни, к району 11,5 рубля за юань. Так как текущий перевес предложения на биржевом рынке носит локальный характер, после налогов, то есть уже с конца этой недели жду разворота тенденции в рубле с возвратом биржевого курса юаня в зону 12+ рублей", - добавляет он. На внебиржевом рынке равновесным уровнем для курса доллара является отметка в 90 рублей, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Давление на национальную валюту РФ оказывают геополитические риски, влияние которых частично смягчается текущим налоговым периодом. В первой половине недели ожидаю, что торговля будет вестись около отметки 90 рублей за доллар", - поясняет он.

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мосбиржа, курсы валют, юань, рубль