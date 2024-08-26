https://1prime.ru/20240826/moshennik-851124204.html
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей
Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:29+0300
2024-08-26T12:29+0300
2024-08-26T12:29+0300
мошенники
операции с криптовалютой
рынок криптовалюты
инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/42/833464212_0:236:3047:1949_1920x0_80_0_0_b139f576ac42d6e0a8b2cb33eba8421c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что мошенник, представившийся представителем брокерской компании, связался с индивидуальными предпринимателями в возрасте 32 и 28 лет. Он назвал себя опытным наставником и настойчиво убеждал их начать зарабатывать на торговле криптовалютой на рынке Forex. Злоумышленник гарантировал стабильную и долгосрочную прибыль. "Потерпевшие поддались на уговоры лжефинансиста и перевели на криптовалютные кошельки мошенника свои сбережения в иностранной валюте в размере 812 тысяч долларов и 450 тысяч долларов. После получения денежных средств "forex-брокер" перестал выходить на связь с клиентами", - следует из заявления пресс-службы. Следственным отделом ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
https://1prime.ru/20240826/telegram-851124079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/42/833464212_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_50b0eccd86aaf713f1ca271689c7bc4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, инвесторы
МОШЕННИКИ, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, инвесторы
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей
УМВД: полиция в Калининграде расследует мошенничество на 100 миллионов рублей
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что мошенник, представившийся представителем брокерской компании, связался с индивидуальными предпринимателями в возрасте 32 и 28 лет. Он назвал себя опытным наставником и настойчиво убеждал их начать зарабатывать на торговле криптовалютой на рынке Forex. Злоумышленник гарантировал стабильную и долгосрочную прибыль.
"Потерпевшие поддались на уговоры лжефинансиста и перевели на криптовалютные кошельки мошенника свои сбережения в иностранной валюте в размере 812 тысяч долларов и 450 тысяч долларов. После получения денежных средств "forex-брокер" перестал выходить на связь с клиентами", - следует из заявления пресс-службы.
Следственным отделом ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам