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В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей
Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:29+0300
2024-08-26T12:29+0300
мошенники
операции с криптовалютой
рынок криптовалюты
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что мошенник, представившийся представителем брокерской компании, связался с индивидуальными предпринимателями в возрасте 32 и 28 лет. Он назвал себя опытным наставником и настойчиво убеждал их начать зарабатывать на торговле криптовалютой на рынке Forex. Злоумышленник гарантировал стабильную и долгосрочную прибыль. "Потерпевшие поддались на уговоры лжефинансиста и перевели на криптовалютные кошельки мошенника свои сбережения в иностранной валюте в размере 812 тысяч долларов и 450 тысяч долларов. После получения денежных средств "forex-брокер" перестал выходить на связь с клиентами", - следует из заявления пресс-службы. Следственным отделом ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
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мошенники, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, инвесторы
МОШЕННИКИ, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, инвесторы
12:29 26.08.2024
 
В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей

УМВД: полиция в Калининграде расследует мошенничество на 100 миллионов рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что мошенник, представившийся представителем брокерской компании, связался с индивидуальными предпринимателями в возрасте 32 и 28 лет. Он назвал себя опытным наставником и настойчиво убеждал их начать зарабатывать на торговле криптовалютой на рынке Forex. Злоумышленник гарантировал стабильную и долгосрочную прибыль.
"Потерпевшие поддались на уговоры лжефинансиста и перевели на криптовалютные кошельки мошенника свои сбережения в иностранной валюте в размере 812 тысяч долларов и 450 тысяч долларов. После получения денежных средств "forex-брокер" перестал выходить на связь с клиентами", - следует из заявления пресс-службы.
Следственным отделом ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Мизулина: Telegram не передаст переписки пользователей третьим лицам
12:20
 
МОШЕННИКИоперации с криптовалютойрынок криптовалютыинвесторы
 
 
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