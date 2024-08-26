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В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей

В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Калининграде мошенник обманул предпринимателей на 100 миллионов рублей

Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей,... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:29+0300

2024-08-26T12:29+0300

2024-08-26T12:29+0300

мошенники

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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Калининграда расследуют преступление, в ходе которого мошенник обманул предпринимателей на сумму более 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что мошенник, представившийся представителем брокерской компании, связался с индивидуальными предпринимателями в возрасте 32 и 28 лет. Он назвал себя опытным наставником и настойчиво убеждал их начать зарабатывать на торговле криптовалютой на рынке Forex. Злоумышленник гарантировал стабильную и долгосрочную прибыль. "Потерпевшие поддались на уговоры лжефинансиста и перевели на криптовалютные кошельки мошенника свои сбережения в иностранной валюте в размере 812 тысяч долларов и 450 тысяч долларов. После получения денежных средств "forex-брокер" перестал выходить на связь с клиентами", - следует из заявления пресс-службы. Следственным отделом ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, инвесторы